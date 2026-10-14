Da un paesino di 1'000 anime alla WWE, ora Miss Monica arriva in Ticino

Negli Stati Uniti hai avuto l'opportunità di allenarti con Harley Race, una figura storica del wrestling. C'è un suo insegnamento che ancora oggi ti accompagna ogni volta che sali sul ring?

«Allenarmi con una leggenda assoluta come Harley Race è stato un privilegio immenso e un'esperienza che ti cambia la vita. L'insegnamento più grande che mi ha trasmesso è il rispetto viscerale per il business e per il ring: mi ha insegnato la durezza mentale, a non cercare mai scorciatoie e a rendere ogni singola mossa vera, intensa e credibile. Quella scuola di pensiero è ancora oggi la bussola del mio modo di lottare».

Dopo l'esperienza alla WWE hai continuato a combattere in giro per il mondo. Se ripensi alla Monica degli esordi, qual è la differenza più grande rispetto all'atleta che sei oggi?

«È cambiata radicalmente. La ragazza insicura ma determinata dei primi anni si è trasformata in una professionista matura, consapevole dei propri mezzi, della propria forza e della propria identità sul ring. L'esperienza internazionale ti costringe a evolverti continuamente: oggi leggo il match in modo diverso, so gestire i ritmi, il pubblico e le avversarie con un bagaglio emotivo e tecnico che solo anni di battaglie in tutto il mondo possono darti».