Criminalità, le nazionalità più presenti nelle condanne

Le nazionalità più rappresentate sono quella italiana, con 2'172 condanne, e quella francese, con 2'054. Tra gli italiani, 1'188 non appartenevano alla popolazione residente permanente; tra i francesi erano addirittura 1'627.

L'avvertimento dell'UST

L'Ufficio federale di statistica invita comunque a non interpretare questi dati come una prova di un legame tra nazionalità e criminalità. L'analisi è puramente descrittiva e non permette di stabilire rapporti di causa-effetto.