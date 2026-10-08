Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

Oltre l'80% con passaporto straniero

Dal 2024 la statistica indica per ogni reato la nazionalità dei condannati. Nel caso dei furti circa 1500 condannati erano svizzeri, più dell'80% aveva un passaporto straniero. Particolarmente rappresentati sono cittadini di Algeria e Romania. Inoltre, circa i due terzi di questi non fanno parte della popolazione residente permanente.

Baier identifica due gruppi distinti: richiedenti l'asilo e turisti criminali. «Le persone provenienti dal settore dell'asilo si trovano in parte in una situazione in cui non hanno prospettive e poco denaro. E i turisti criminali vengono in Svizzera perché sanno che le cose non sono ben protette e le persone non sono attente».