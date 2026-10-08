Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
Lo scorso anno in Svizzera 7956 persone sono state condannate per furto. Lo mostra la nuova statistica delle sentenze penali della Confederazione
Lo scorso anno in Svizzera 7956 persone sono state condannate per furto. Lo mostra la nuova statistica delle sentenze penali della Confederazione
SVIZZERA - Con le serate che diventano buie più presto inizia la stagione dei furti in appartamento. I furti sono considerati furti. Nella nuova statistica delle sentenze penali essi costituiscono, insieme ai reati stradali, una grande parte delle condanne, come riportato dalla SRF.
Per Dirk Baier, criminologo presso la ZHAW, il numero è elevato, ma non sorprendente. Alla «Tagesschau» della SRF ha affermato: «Fondamentalmente il furto è un settore importante della criminalità, che viene sempre sottovalutato.» Due terzi dei reati nella statistica criminale sono reati contro il patrimonio, come il furto di biciclette, di borse e i furti con scasso.
Oltre l'80% con passaporto straniero
Dal 2024 la statistica indica per ogni reato la nazionalità dei condannati. Nel caso dei furti circa 1500 condannati erano svizzeri, più dell'80% aveva un passaporto straniero. Particolarmente rappresentati sono cittadini di Algeria e Romania. Inoltre, circa i due terzi di questi non fanno parte della popolazione residente permanente.
Baier identifica due gruppi distinti: richiedenti l'asilo e turisti criminali. «Le persone provenienti dal settore dell'asilo si trovano in parte in una situazione in cui non hanno prospettive e poco denaro. E i turisti criminali vengono in Svizzera perché sanno che le cose non sono ben protette e le persone non sono attente».
Una taskforce contro i delinquenti seriali
Per i turisti criminali le contromisure sono di difficile attuazione, secondo Baier. Nel settore dell'asilo, secondo la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Confederazione e Cantoni hanno istituito una taskforce.
Questa, nei confronti dei recidivi, sfrutta tutte le possibilità legali per detenerli fino alla loro partenza. La SEM sottolinea che solo una piccola minoranza dei richiedenti asilo commette reati. Tuttavia, il Consiglio federale prevede ulteriori inasprimenti nella procedura d'asilo.