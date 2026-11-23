La richiesta di pena per la staffetta

La stessa linea difensiva è stata seguita dall'avvocato Davide Fagetti difensore del secondo cittadino albanese alla sbarra, il 32enne che precedeva, con il ruolo di staffetta, l'auto dell'amico che trasportava la cocaina. «Il pp contesta infatti 4 trasporti, ma ci sono le prove solo per l'ultimo. Nessuno ha mai visto la cocaina nei primi tre viaggi. L'accusa si basa solo su massaggi, contatti, localizzazioni GPS e analogie con l'ultimo viaggio. Resta da provare che in auto ci fosse cocaina».

Dopo aver contestato la ricostruzione del procuratore pubblico sui primi tre viaggi, Fagetti si è concentrato sul grado di consapevolezza del suo assistito. «Non si contesta che sapesse della cocaina, ma si contesta che sapesse dei 25 chili. Sapeva che il 31enne trasportava cocaina e basta, non sapeva dove andasse consegnata e quanto fosse stato promesso. Non ha mai visto né toccato la cocaina».