«Sapevano della droga, ma non quanta fosse»
Alla sbarra oggi due cittadini albanesi fermati a Chiasso con 25 chili di cocaina. La difesa ha chiesto pene sensibilmente più lievi rispetto a quelle proposte dall'accusa.
LUGANO - «Le richieste di carcerazione del procuratore pubblico, alle nostre latitudini, si riscontrano solo con i crimini più efferati».
Con queste parole ha esordito l'avvocato Marco Masoni, difensore di uno dei due cittadini albanesi comparsi oggi alle Assise criminali per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri per entrata illegale.
I due erano stati arrestati nell'aprile del 2025 a Chiasso con 25 chili di cocaina destinati all'Italia. In mattinata, il procuratore pubblico Luca Lusa ha chiesto 15 anni di carcere per l'imputato che trasportava la droga e 12 anni per il secondo imputato che svolgeva il ruolo di staffetta.
Di tutt'altro avviso Masoni che ha invece chiesto una pena di 6 anni per il suo assistito, alla guida dell'auto con i 25 chili di cocaina. Per il secondo imputato, l'avvocato Davide Fagetti ha invece chiesto una pena massima di 5 anni.
Quattro viaggi, ma solo uno accertato?
Al centro delle arringhe difensive c'è la distinzione tra i quattro viaggi contestati nell'atto d'accusa. Il procuratore pubblico ha attribuito infatti agli imputati quattro trasporti, ma la cocaina è stata sequestrata soltanto durante l'ultimo. Gli altri tre sono stati ricostruiti grazie gli spostamenti, ai messaggi e agli aggiornamenti della posizione GPS che i due si scambiavano.
«Agli atti non ci sono prove che i due imputati abbiano svolto altri viaggi oltre a quello dell'arresto», ha sostenuto Masoni. «A mente degli inquirenti sarebbero autori di quattro viaggi attraverso il nostro territorio per portare sostanza dal Belgio all'Italia. Quantitativi meramente ipotetici».
Per i primi tre viaggi contestati, Masoni ha quindi invocato il principio in dubio pro reo. «La colpevolezza dell'imputato per arrivare a una condanna deve essere chiara. La sua colpa è grave per un viaggio che ha effettuato. Ma non per gli altri tre viaggi che non sono mai avvenuti».
Il ruolo di trasportatore e il quantitativo di droga
Secondo il legale, il ruolo di semplice trasportatore dovrebbe essere considerato un'attenuante. «L'imputato sapeva cosa stava facendo ma non poteva immaginare il quantitativo trasportato. Non poteva pensare che fosse così importante».
Quanto alla commisurazione della pena, per Masoni «la colpa è evidente, ed è data al quantitativo della cocaina trasportata». Per valutarne la gravità, tuttavia, «entrano in gioco vari fattori: le circostanze, il suo, la durata, le difficoltà personali e anche il comportamento dopo i fatti».
A mitigare la colpa, secondo il difensore, ci sarebbero il ruolo limitato a quello di corriere e il fatto che la droga, «senza banalizzare l'accaduto», non sia finita sul mercato. Masoni ha quindi chiesto una pena non superiore a sei anni di detenzione.
La richiesta di pena per la staffetta
La stessa linea difensiva è stata seguita dall'avvocato Davide Fagetti difensore del secondo cittadino albanese alla sbarra, il 32enne che precedeva, con il ruolo di staffetta, l'auto dell'amico che trasportava la cocaina. «Il pp contesta infatti 4 trasporti, ma ci sono le prove solo per l'ultimo. Nessuno ha mai visto la cocaina nei primi tre viaggi. L'accusa si basa solo su massaggi, contatti, localizzazioni GPS e analogie con l'ultimo viaggio. Resta da provare che in auto ci fosse cocaina».
Dopo aver contestato la ricostruzione del procuratore pubblico sui primi tre viaggi, Fagetti si è concentrato sul grado di consapevolezza del suo assistito. «Non si contesta che sapesse della cocaina, ma si contesta che sapesse dei 25 chili. Sapeva che il 31enne trasportava cocaina e basta, non sapeva dove andasse consegnata e quanto fosse stato promesso. Non ha mai visto né toccato la cocaina».
«Bisogna distinguere i ruoli»
Proprio la distinzione dei ruoli è stata uno dei punti centrali dell'arringa. «Non era il corriere, ma solo la staffetta e il suo compenso era solo un terzo rispetto all'amico. Chiedo di non attribuire a lui, come se li volesse, i 25 chili di cocaina».
Fagetti ha quindi affrontato la questione del ruolo svolto dal 32enne nell'operazione. «La pianificazione del reato è importante. Il complice presta un contributo subordinato al fatto di un altro. Il mio assistito non ha trasportato nulla».
«Il suo contributo ha agevolato il trasporto, ma non lo ha determinato». L'avvocato ha quindi chiesto una pena di cinque anni di carcere per il suo assistito. Quanto all'espulsione, ha proposto una durata di cinque anni, contro i dieci chiesti dal procuratore pubblico, chiedendo inoltre di rinunciare alla segnalazione nel sistema Schengen.
La Corte si riunirà domani, martedì 24 novembre, alle 16 per la pubblicazione della sentenza.
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