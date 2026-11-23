La vicepresidente del Consiglio comunale, Elisabetta Bui, ha invitato i neo-diciottenni a vivere con consapevolezza e senso di responsabilità questa nuova fase della loro vita. Li ha inoltre incoraggiati a esercitare attivamente i diritti acquisiti, ad assumersi i relativi doveri e a partecipare alla vita del Comune.

Alla serata ha preso parte anche Paolo Loraschi, maître créateur della Confiserie Al Porto di Tenero. L’incontro si è concluso con una cena al Grotto Scalinata, durante la quale i partecipanti hanno avuto un’ulteriore occasione per conoscersi.