Tenero-Contra accoglie i neo-diciottenni
Cerimonia istituzionale e cena conviviale per celebrare l’ingresso dei giovani nella cittadinanza attiva.
TENERO-CONTRA - Il Municipio di Tenero-Contra ha accolto venerdì 20 novembre, nella sala del Consiglio comunale, i giovani domiciliati che hanno raggiunto la maggiore età. La tradizionale cerimonia si è svolta alla presenza dell’Esecutivo al completo.
A dare il benvenuto alle ragazze e ai ragazzi è stato il sindaco Graziano Crugnola, che ha sottolineato il valore dell’appuntamento annuale come occasione di incontro e dialogo tra le nuove generazioni e le autorità comunali.
La vicepresidente del Consiglio comunale, Elisabetta Bui, ha invitato i neo-diciottenni a vivere con consapevolezza e senso di responsabilità questa nuova fase della loro vita. Li ha inoltre incoraggiati a esercitare attivamente i diritti acquisiti, ad assumersi i relativi doveri e a partecipare alla vita del Comune.
Alla serata ha preso parte anche Paolo Loraschi, maître créateur della Confiserie Al Porto di Tenero. L’incontro si è concluso con una cena al Grotto Scalinata, durante la quale i partecipanti hanno avuto un’ulteriore occasione per conoscersi.