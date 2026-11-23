Contromano sull'A2, in auto cocaina: arrestato
Il 24enne fermato ad Arbedo è sospettato di far parte di una rete di traffico di stupefacenti.
LUGANO - Ha percorso contromano parte della corsia di uscita dell'autostrada A2, attirando l'attenzione di una pattuglia della Polizia cantonale. Il controllo ha portato alla scoperta di alcune decine di grammi di cocaina e all'arresto di un 24enne cittadino albanese, residente in Albania, sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga.
L'uomo è stato fermato il 19 novembre ad Arbedo, mentre si trovava alla guida di un'automobile con targhe ticinesi. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione del veicolo e dell'appartamento nel Luganese in cui il giovane soggiornava.
Le verifiche hanno permesso di rinvenire, oltre alla cocaina, alcune centinaia di franchi ed euro.
Nei confronti del 24enne sono ipotizzati i reati di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.
All'operazione ha collaborato anche il Servizio antidroga della Polizia Città di Lugano. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, come comunicato dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale.