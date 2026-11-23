LUGANO - Ha percorso contromano parte della corsia di uscita dell'autostrada A2, attirando l'attenzione di una pattuglia della Polizia cantonale. Il controllo ha portato alla scoperta di alcune decine di grammi di cocaina e all'arresto di un 24enne cittadino albanese, residente in Albania, sospettato di essere coinvolto in un importante traffico di droga.