Durante le oltre due settimane di mobilitazione, le istituzioni, i Comuni e le associazioni della società civile proporranno un ricco programma di eventi, campagne di sensibilizzazione e appuntamenti culturali. Diversi municipi illumineranno i propri edifici di rosso o di arancione, mentre nelle principali stazioni FFS e nei pronto soccorso dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) troveranno spazio specifiche campagne informative. L'obiettivo è duplice: tenere alta l'attenzione sul tema e, al contempo, far conoscere i canali di aiuto e di supporto presenti sul territorio.