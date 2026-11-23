Tornano i "16 giorni di attivismo" contro la violenza di genere
Dal 25 novembre al 10 dicembre un ricco programma di eventi e campagne per sensibilizzare e far conoscere i canali di aiuto sul territorio.
BELLINZONA - Dal 25 novembre al 10 dicembre il Ticino aderisce, per la quinta volta, alla campagna mondiale dei "16 giorni di attivismo contro la violenza di genere". Le iniziative prenderanno il via in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e si concluderanno nella Giornata dei diritti umani.
Durante le oltre due settimane di mobilitazione, le istituzioni, i Comuni e le associazioni della società civile proporranno un ricco programma di eventi, campagne di sensibilizzazione e appuntamenti culturali. Diversi municipi illumineranno i propri edifici di rosso o di arancione, mentre nelle principali stazioni FFS e nei pronto soccorso dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) troveranno spazio specifiche campagne informative. L'obiettivo è duplice: tenere alta l'attenzione sul tema e, al contempo, far conoscere i canali di aiuto e di supporto presenti sul territorio.
L'adesione alla campagna internazionale rientra nelle misure del Piano d'azione cantonale sulla violenza domestica, lo strumento strategico attraverso il quale il Consiglio di Stato attua in Ticino la Convenzione di Istanbul. Attualmente, il documento è in fase di allineamento con la nuova strategia nazionale, il cui varo è previsto per la primavera del 2027.
Il programma completo della rassegna è consultabile sul portale cantonale www.ti.ch/violenza.