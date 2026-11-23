La serata è proseguita con un laboratorio pratico, durante il quale ogni partecipante ha avuto l'opportunità di preparare un «büscion» da portare a casa come ricordo dell'esperienza. A seguire, i giovani e i rappresentanti dei due Municipi si sono ritrovati per un aperitivo e una cena nel gazebo allestito all'interno della stalla.

Al termine dell'incontro, i Municipi di Capriasca e Ponte Capriasca hanno ringraziato l'azienda agricola Grom per l'ospitalità, rivolgendo ai giovani che quest'anno hanno raggiunto la maggiore età i migliori auguri per la realizzazione dei loro progetti futuri.