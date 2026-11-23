Un brindisi con 20 diciottenni
Dalla visita all'azienda agricola Grom al laboratorio pratico, una serata di crescita e condivisione per i giovani del territorio.
Dalla visita all'azienda agricola Grom al laboratorio pratico, una serata di crescita e condivisione per i giovani del territorio.
CAPRIASCA - Un incontro tra giovani e autorità comunali, alla scoperta di una realtà agricola del territorio. Sabato 21 novembre, in occasione della tradizionale serata dedicata ai diciottenni, venti ragazze e ragazzi di Capriasca e Ponte Capriasca hanno incontrato i rappresentanti dei rispettivi Municipi all'azienda agricola Grom di Bidogno.
Ad accoglierli è stata la giovane famiglia che gestisce l'azienda, che ha raccontato come è nata la decisione di dedicarsi all'agricoltura e la passione con cui porta avanti l'attività. Durante la visita si è parlato anche delle difficoltà affrontate in seguito al recente incendio che ha colpito la stalla, nel frattempo ricostruita, anche se i lavori di completamento non sono ancora terminati.
La serata è proseguita con un laboratorio pratico, durante il quale ogni partecipante ha avuto l'opportunità di preparare un «büscion» da portare a casa come ricordo dell'esperienza. A seguire, i giovani e i rappresentanti dei due Municipi si sono ritrovati per un aperitivo e una cena nel gazebo allestito all'interno della stalla.
Al termine dell'incontro, i Municipi di Capriasca e Ponte Capriasca hanno ringraziato l'azienda agricola Grom per l'ospitalità, rivolgendo ai giovani che quest'anno hanno raggiunto la maggiore età i migliori auguri per la realizzazione dei loro progetti futuri.