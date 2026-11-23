«Sono stato molto naif». Ma nell'auto c'erano 25 chili di cocaina
Alla sbarra due cittadini albanesi, fermati a Chiasso nell'aprile del 2025. Il procuratore pubblico ha chiesto per loro pene detentive rispettivamente di 15 e 12 anni.
LUGANO - Prima di essere fermati a Chiasso con 25 chili di cocaina, per loro il Ticino era soltanto un luogo di passaggio. Un punto anonimo sulla mappa, come tanti altri. Già, perché non era affatto previsto che tutto quell'"oro bianco" si fermasse sul nostro territorio. Poi qualcosa è andato storto.
Due cittadini albanesi, di 31 e 32 anni, arrestati nell'aprile del 2025 dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sono comparsi oggi davanti alle Assise criminali di Mendrisio in Lugano, presiedute da Amos Pagnamenta (giudici a latere: Emilie Mordasini e Raffaella Rigamonti). Devono rispondere di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri per entrata illegale.
In aula sono presenti anche gli assessori giurati. A sostenere l'accusa è il procuratore pubblico Luca Losa, mentre la difesa dei due imputati è affidata agli avvocati Marco Masoni e Davide Fagetti.
L'atto d'accusa ricostruisce quattro viaggi compiuti tra novembre 2024 e il 16 aprile 2025, giorno in cui i due sono stati fermati al valico di Chiasso. Per i primi tre non è stato possibile stabilire il quantitativo di stupefacente trasportato.
Durante l'interrogatorio, reso difficoltoso dalla traduzione, il giudice Pagnamenta ha cercato soprattutto di chiarire il grado di coinvolgimento dei due imputati, che hanno ammesso soltanto i fatti del 16 aprile.
Dal Belgio a Milano
Secondo il racconto del principale imputato, il 31enne che trasportava la cocaina e che avrebbe ottenuto il guadagno maggiore, i due si sarebbero incontrati in Belgio per acquistare delle auto da rivendere poi in Albania. Qui una terza persona, conosciuta da uno dei due, avrebbe proposto loro un lavoro: trasportare un'auto con cinque chili di cocaina da Bruxelles a Milano.
«Non ero pronto ma avevo problemi finanziari e per finire ho accettato», ha spiegato il 31enne alla sbarra oggi. «Per cinque chili mi hanno offerto cinque mila euro. Non ho controllato quello che c'era in auto. Non ho fatto domande, sono stato molto naif».
Localizzazioni GPS per sfuggire ai controlli
Il piano prevedeva che uno viaggiasse davanti fungendo da staffetta, per controllare le dogane e individuare eventuali posti di blocco della polizia, mentre l'altro lo seguiva a distanza.
I due hanno invece respinto le accuse relative agli altri tre viaggi. Gli inquirenti hanno ricostruito gli spostamenti grazie ai messaggi e agli aggiornamenti della posizione GPS che i due si scambiavano. Elementi che gli imputati non hanno però riconosciuto.
Quanto all'espulsione, entrambi hanno confermato di non avere legami con la Svizzera. Più delicata, invece, la questione dell'iscrizione nel Sistema d'informazione Schengen, vista la presenza di familiari in Germania, paese in cui uno dei due ha vissuto per alcuni anni.
La richiesta del procuratore pubblico
Terminata la ricostruzione dei fatti, la parola è passata al procuratore pubblico Luca Losa, che ha chiesto una pena detentiva di 15 anni per il 31enne e di 12 anni per il complice. Per entrambi ha inoltre sollecitato l'espulsione dalla Svizzera per 10 anni.
«Si tratta dell'ennesimo trasporto di cocaina da parte di cittadini albanesi per conto di associazioni criminali», ha esordito il pp. «A saltare all'occhio però è il quantitativo trasportato». Secondo una stima, i 25 chili di cocaina potrebbero fruttare oltre due milioni di franchi.
La responsabilità di 25 chili di cocaina
Entrambi gli imputati «hanno ammesso di essere coscienti di trasportare cocaina, senza controllare quanto. Si sono assunti i rischi quindi anche di portare quantitativi importanti».
Losa ritiene inoltre inverosimile che un'organizzazione criminale affidi un carico di tale valore a due persone inesperte. «La loro versione è inverosimile considerando il quantitativo del viaggio da loro ammesso. Quale associazione criminale può affidare la responsabilità di 25 chili a chiunque?».
Una colpa grave
Secondo il procuratore pubblico, la colpa dei due è oggettivamente grave. «Hanno accettato solo per denaro di trasportare quantitativi di cocaina importanti. Sapendo di mettere in pericolo la vita di molte persone».
Considerando la frequenza dei viaggi, «solo il loro arresto ha permesso di fermare questa staffetta. Considerato il trasporto di 25 chili al momento dell’arresto, è presumibile che anche durante gli altri viaggi il quantitativo fosse importante. Questo per il rapporto di fiducia necessario per affidare un tale quantitativo e un tale valore».
Anche sotto il profilo soggettivo, secondo Losa, la colpa è grave. «Si sono assunti il rischio di trasportare quantitativi importanti senza controllare quanto».
Il processo proseguirà nel pomeriggio con le arringhe degli avvocati difensori.