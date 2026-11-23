Chi organizza il corteo, che prenderà il via alle 18.30 da Piazza Dante, rivendica la necessità di dare voce «a tutte noi e a chi non c'è più, perché nel nostro territorio siamo state educate al silenzio: ad incassare colpi spacciandola per resilienza, a reprimere la rabbia perché considerata scomoda, poco femminile, sgarbata».

Si parte dagli episodi citati poco fa e si arriva a un sommerso, fatto di violenze e abusi che non vengono raccontati perché «ci è stato sconsigliato di denunciare, di parlare e di reagire alle ingiustizie. E quando abbiamo trovato il coraggio di farlo, troppe volte non c'è stata giustizia». Una lotta, quella che si concretizza nel corteo di mercoledì, che viene compiuta anche «per coloro che hanno resistito, alzando la voce e a cui è stata tolta la vita. La nostra rabbia è resistenza».