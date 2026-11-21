MENDRISIO
Incendio in via Lanz: »Chiudete porte e finestre»
Le raccomandazioni di AlertSwiss: «Spegnere impianti di ventilazione e l'aria condizionata»
AlertSwiss
Incendio in via Lanz: »Chiudete porte e finestre»
Le raccomandazioni di AlertSwiss: «Spegnere impianti di ventilazione e l'aria condizionata»
MENDRISIO - Un incendio sta provocando molto fumo a Mendrisio, in via Lanz e nella zona adiacente.
AlertSwiss raccomanda alla popolazione di «chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e l'aria condizionata».
L'indicazione è inoltre di non recarsi nella zona interessata. La strada è chiusa in entrambe le direzioni.
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