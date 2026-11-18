Matthias Hänni, planespotter di lunga data, ha assistito all’atterraggio. A 20 Minuten ha raccontato: «Il vento soffiava a 16 nodi con raffiche fino a 35 nodi (65 km/h). Probabilmente siamo vicini al limite!» Durante l’avvicinamento, ha pensato più volte che il pilota avrebbe dovuto rinunciare all’atterraggio e riprendere quota. «Sono rimasto comunque molto impressionato», ha aggiunto.