Una tempesta scuote la delegazione del Qatar all’atterraggio a Berna
Viaggio turbolento per i rappresentanti del governo qatariota.
Viaggio turbolento per i rappresentanti del governo qatariota.
BERNA - Un arrivo movimentato in Svizzera per la delegazione del Qatar, atterrata martedì a Belp. A causa del maltempo, l’aereo ha oscillato vistosamente già durante l’avvicinamento. Anche l’atterraggio è stato tutt’altro che tranquillo, come mostra un video pubblicato sui social. Nonostante le forti raffiche di vento, il velivolo è comunque riuscito a toccare terra in sicurezza.
Matthias Hänni, planespotter di lunga data, ha assistito all’atterraggio. A 20 Minuten ha raccontato: «Il vento soffiava a 16 nodi con raffiche fino a 35 nodi (65 km/h). Probabilmente siamo vicini al limite!» Durante l’avvicinamento, ha pensato più volte che il pilota avrebbe dovuto rinunciare all’atterraggio e riprendere quota. «Sono rimasto comunque molto impressionato», ha aggiunto.
Anche le dimensioni del velivolo sono degne di nota: «L’A320 è tra i più grandi visitatori dell’aeroporto di Berna», ha spiegato il planespotter.
Emiro del Qatar accolto oggi da Parmelin
A bordo dell’aereo si trovava probabilmente anche il ministro delle finanze del Qatar, che martedì ha incontrato il presidente della Confederazione Guy Parmelin. A darne notizia è stato lo stesso Parmelin su X.
Mercoledì è invece atteso in Svizzera il capo di Stato del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, per una visita di Stato di due giorni. L’emiro sarà accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin all’aeroporto di Belp.