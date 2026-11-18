A mostrare quanto sia diffusa questa abitudine è un recente sondaggio tedesco condotto da Doctolib su 2575 persone. Il 78% degli intervistati ha continuato a lavorare o a svolgere le proprie attività quotidiane durante l'ultima infezione particolarmente intensa, nonostante i sintomi. Quasi una persona su due ha assunto farmaci contro il dolore o la febbre pur di riuscire a portare a termine i propri compiti. Solo il 18% si è concesso il riposo necessario.