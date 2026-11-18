Quell'insana abitudine di andare al lavoro malati
Tosse, febbre, mal di testa eppure in ufficio. Lo fa una persona su tre. E tu? Rispondi al sondaggio.
Tosse, febbre, mal di testa eppure in ufficio. Lo fa una persona su tre. E tu? Rispondi al sondaggio.
SONDAGGIO
ZURIGO - Il naso cola, la testa pulsa, la gola brucia. Il posto giusto sarebbe il letto. Eppure, invece di mettersi in malattia, molti preferiscono prendere un antidolorifico e andare comunque al lavoro. In fondo, il capo aspetta, i colleghi hanno bisogno di una mano e il lavoro non si fa da solo.
A mostrare quanto sia diffusa questa abitudine è un recente sondaggio tedesco condotto da Doctolib su 2575 persone. Il 78% degli intervistati ha continuato a lavorare o a svolgere le proprie attività quotidiane durante l'ultima infezione particolarmente intensa, nonostante i sintomi. Quasi una persona su due ha assunto farmaci contro il dolore o la febbre pur di riuscire a portare a termine i propri compiti. Solo il 18% si è concesso il riposo necessario.
Anche gli svizzeri vanno al lavoro da malati
E in Svizzera? La situazione non è molto diversa. Secondo il "Barometro Buon Lavoro 2025" di Travail.Suisse e della Scuola universitaria professionale di Berna (BFH), il 28,3% degli intervistati lavora spesso o molto spesso anche quando è malato.
Un'altra indagine della BFH, commissionata dall'assicurazione malattia Swica, conferma la diffusione del fenomeno: tra i 2785 dipendenti di 17 aziende svizzere intervistati, il 52% ha lavorato almeno una volta nell'arco di un anno nonostante fosse malato.
Dicesi presentismo
Questo comportamento ha persino un nome: presentismo. Il termine indica l'abitudine di continuare a lavorare nonostante problemi di salute. Dall'indagine emerge inoltre che il fenomeno riguarda più spesso le donne e i dipendenti più anziani. Anche la cultura aziendale gioca un ruolo decisivo.
Lavorare da malati per senso di colpa?
Ma perché per molti è così difficile concedersi una pausa? Una possibile spiegazione è il senso di colpa nei confronti dei colleghi. C'è poi chi teme di essere considerato pigro o ha paura di accumulare lavoro arretrato.
I sondaggi svizzeri sui motivi del presentismo mostrano che queste preoccupazioni sono diffuse: circa quattro intervistati su dieci dichiarano di non voler sovraccaricare i colleghi oppure temono che, in loro assenza, il lavoro rimanga incompiuto.