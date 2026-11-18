L'intelligenza artificiale sconvolge le aziende

Secondo Rafael Lalive, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) è un fattore chiave. «Molte aziende attualmente ignorano quali compiti l'IA potrà assumere in futuro e di quali dipendenti avranno ancora bisogno.» Questa incertezza complica la pianificazione del personale. «Invece di assumere, alcune aziende preferiscono quindi aspettare e vedere.»

Meno posti vacanti, più concorrenza

I dati mostrano che il numero di offerte di lavoro è diminuito negli ultimi tre anni. Parallelamente, il numero di disoccupati è aumentato. «Ciò significa che sempre più persone si contendono un numero di posti disponibili sempre più ristretto», analizza l'esperto. La situazione è particolarmente difficile per i giovani: devono non solo competere con altri giovani diplomati, ma anche con candidati che hanno esperienza professionale. Nei settori trainanti, questa concorrenza potrebbe intensificarsi ulteriormente.