Disoccupazione giovanile ai massimi dal 1991: ecco le ragioni
Lo scorso settembre, 76'000 giovani tra i 15 e i 24 anni erano disoccupati. Un esperto del mercato del lavoro spiega perché le aziende esitano ad assumerli.
Lo scorso settembre, 76'000 giovani tra i 15 e i 24 anni erano disoccupati. Un esperto del mercato del lavoro spiega perché le aziende esitano ad assumerli.
BERNA - La disoccupazione giovanile in Svizzera ha raggiunto un nuovo record: lo scorso settembre, quasi 76'000 persone di età compresa tra 15 e 24 anni erano senza lavoro, ovvero il dato più alto dall'inizio delle rilevazioni nel 1991. Un record di 103'000 disoccupati tra i 25 e i 39 anni è stato inoltre registrato nel primo trimestre 2026. Queste statistiche includono tutti i cercatori di lavoro, anche coloro che non sono iscritti presso l'Ufficio regionale di collocamento (URC).
Perché i giovani fanno sempre più fatica a trovare un impiego? Rafael Lalive, professore di economia presso HEC Lausanne, cita quattro ragioni.
L'intelligenza artificiale sconvolge le aziende
Secondo Rafael Lalive, il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) è un fattore chiave. «Molte aziende attualmente ignorano quali compiti l'IA potrà assumere in futuro e di quali dipendenti avranno ancora bisogno.» Questa incertezza complica la pianificazione del personale. «Invece di assumere, alcune aziende preferiscono quindi aspettare e vedere.»
Meno posti vacanti, più concorrenza
I dati mostrano che il numero di offerte di lavoro è diminuito negli ultimi tre anni. Parallelamente, il numero di disoccupati è aumentato. «Ciò significa che sempre più persone si contendono un numero di posti disponibili sempre più ristretto», analizza l'esperto. La situazione è particolarmente difficile per i giovani: devono non solo competere con altri giovani diplomati, ma anche con candidati che hanno esperienza professionale. Nei settori trainanti, questa concorrenza potrebbe intensificarsi ulteriormente.
Rafael Lalive è professore di economia all'Università di Losanna. Le sue ricerche riguardano le problematiche del mercato del lavoro. Si interessa all'occupazione, alla disoccupazione e all'impatto dei cambiamenti economici sui lavoratori.
L'esperienza privilegiata rispetto al potenziale
Rafael Lalive osserva che le aziende privilegiano sempre più i candidati il cui profilo corrisponde strettamente a quello richiesto per la posizione da coprire. Si tratta generalmente di persone con esperienza professionale pregressa. Il fatto che i lavoratori esperti abbiano un vantaggio sui giovani diplomati non è una novità. Ciò che è cambiato, invece, è il grado di prudenza adottato dalle aziende.
In periodi di incertezza economica, le aziende privilegiano la sicurezza dell'impiego. «I candidati che hanno già ricoperto una determinata posizione e possono fornire referenze sono più facili da valutare per i datori di lavoro. Al contrario, i nuovi arrivati sul mercato del lavoro hanno meno esperienza pratica, il che può ridurre le loro possibilità di ottenere un posto.»
Nel breve termine, questa strategia può sembrare sensata. Tuttavia, il professore di economia vi vede dei rischi a lungo termine. «Chi assume solo persone che già soddisfano tutti i criteri rischia di perdere nuove idee e opportunità di sviluppo. Le aziende che puntano su creatività e innovazione, in particolare, potrebbero danneggiarsi adottando questo approccio.»
Inoltre, secondo l'esperto, le aziende devono assumere regolarmente giovani per restare aggiornate sulle ultime tendenze e sulle nuove generazioni. «Quelle che trascurano di assumere giovani professionisti per un periodo prolungato rischiano di indebolirsi.»
L'incertezza generale frena le assunzioni
Secondo Rafael Lalive, anche il contesto economico e geopolitico gioca un ruolo. «I conflitti internazionali e le incertezze tra i principali partner commerciali complicano la pianificazione per i datori di lavoro.» Se le prospettive economiche sono migliorate dall'estate, non è comunque prevista una grave recessione. Tuttavia, la riluttanza di molte aziende resta percepibile.