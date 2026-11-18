Il sondaggio

12'169 persone di tutta la Svizzera hanno partecipato l’11 e il 12 novembre 2026 alla seconda ondata del sondaggio di 20 Minuti e Tamedia in vista delle votazioni federali del 29 novembre 2026. Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con LeeWas, che pondera i dati in base a variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine d’errore è di 1,6 punti percentuali. Ulteriori informazioni sui sondaggi sono disponibili cliccando qui.