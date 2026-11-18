Aumento dell'IVA per la 13esima AVS, tiene il “no” mentre l'Iniziativa contro i fuochi...
I risultati dell'ultimo sondaggio pre-votazioni di Tamedia
I risultati dell'ultimo sondaggio pre-votazioni di Tamedia
Il finanziamento della 13esima rendita AVS tramite un aumento dell’IVA guadagna terreno, ma è ancora lontano dalla maggioranza.
È quanto emerge dalla seconda tornata del sondaggio di 20minuti e Tamedia in vista delle votazioni federali del 29 novembre: i favorevoli sono il 41% (+5 punti rispetto alla prima ondata), i contrari il 57%.
Il sostegno cresce soprattutto tra l’elettorato di PS (63% di sì) e Verdi (58%), mentre PLR e UDC bocciano nettamente il progetto (69% e 82% di no). Forte anche il divario generazionale: il sì raggiunge il 49% tra gli over 65, ma si ferma al 30% tra i 18-34enni. Tra i contrari, il 40% ritiene che esistano soluzioni migliori che aumentare continuamente l’IVA.
Fuochi d’artificio, il consenso tiene
L’iniziativa per limitare i fuochi d’artificio perde qualche punto (dal 68% al 62%), ma continua a godere di un’ampia maggioranza, in particolare tra le donne (69%). Tra i sostenitori prevale l’argomento dello stress e del panico causati agli animali.
Materiale bellico, è testa a testa. Nessuna tendenza chiara invece sulla modifica della legge sul materiale bellico: 49% di sì contro 48% di no. Marcata la differenza tra i sessi, con il 59% degli uomini a favore contro appena il 38% delle donne. Il sostegno più forte arriva dalla base del PLR (75%), mentre Verdi e PS sono nettamente contrari.
Strada in salita per l'iniziativa Centro
Sempre più difficile il cammino dell’iniziativa del Centro contro la penalizzazione fiscale delle coppie sposate: i sì sono stabili al 37%, ma i no salgono dal 51% al 59%. Per molti la questione è già stata risolta lo scorso 8 marzo, con il sì all’imposizione individuale.
E il Ticino?
Nella Svizzera italiana il no all’aumento dell’IVA per l’AVS sale al 62%, ma il campione ticinese (210 persone) è troppo ridotto per trarre conclusioni affidabili.
Il sondaggio
12'169 persone di tutta la Svizzera hanno partecipato l’11 e il 12 novembre 2026 alla seconda ondata del sondaggio di 20 Minuti e Tamedia in vista delle votazioni federali del 29 novembre 2026. Il sondaggio è stato realizzato in collaborazione con LeeWas, che pondera i dati in base a variabili demografiche, geografiche e politiche. Il margine d’errore è di 1,6 punti percentuali. Ulteriori informazioni sui sondaggi sono disponibili cliccando qui.