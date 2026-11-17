Se nemmeno una laurea basta più, la colpa di chi è?
Da tempo, un diploma di apprendistato o una laurea non sono più una garanzia. Il capo economista dell'Associazione dei datori di lavoro spiega perché l'ingresso nel mondo del lavoro è attualmente così difficile
ZURIGO - Entrare nel mondo del lavoro sta diventando sempre più difficile per i giovani in Svizzera. Nonostante un diploma di apprendistato, una laurea triennale o persino un master, molti candidati si vedono respinti perché privi di esperienza professionale.
Una situazione che trova riscontro nei dati: la disoccupazione tra i 15 e i 24 anni ha raggiunto un livello record, mentre una tendenza simile si osserva anche nella fascia tra i 25 e i 39 anni. Ma come si può acquisire esperienza se nessuno è disposto ad assumere chi è alle prime armi?
A spiegare le ragioni di questa situazione è Patrick Chuard-Keller, capo economista dell'Associazione svizzera dei datori di lavoro, intervistato da 20 Minuten. Secondo l'esperto, il problema principale è il rallentamento dell'economia svizzera.
«A causa dell'incertezza economica, dei dazi e dei conflitti, molte aziende assumono con maggiore cautela, rinviano progetti e rivedono le proprie strutture». Una situazione che penalizza soprattutto chi cerca il primo impiego. A complicare il quadro contribuiscono anche le fluttuazioni stagionali, legate alla conclusione dei percorsi formativi durante l'estate, e l'aumento del numero di laureati, cresciuto più rapidamente della domanda. Chuard-Keller sottolinea tuttavia che, a un anno dal conseguimento di un master universitario, quasi il 95% di coloro che desiderano lavorare risulta occupato.
La concorrenza di chi ha già esperienza
Un ulteriore ostacolo per i giovani è rappresentato dalla presenza sul mercato di un numero crescente di professionisti qualificati. Secondo le analisi dell'Associazione dei datori di lavoro, oggi sono molte di più le persone con esperienza alla ricerca di un impiego rispetto a tre anni fa.
Questi candidati possono risultare avvantaggiati perché le aziende riescono a valutarne più facilmente le competenze. Chuard-Keller precisa però che non è possibile stabilire se i posti tradizionalmente destinati ai principianti vengano effettivamente occupati più spesso da lavoratori esperti.
L'economista ricorda inoltre che situazioni analoghe si sono già verificate dopo lo scoppio della bolla delle dotcom e durante la crisi finanziaria, per poi migliorare con la ripresa economica.
Come acquisire esperienza senza un primo impiego?
Contrariamente alla percezione di molti giovani, secondo Chuard-Keller le aziende non pretendono candidati perfetti. «Le aziende sanno che i neoinseriti devono ancora imparare e investono esse stesse nella loro formazione».
A fare la differenza sono soprattutto la motivazione e la disponibilità ad apprendere. L'esperienza, inoltre, non si acquisisce necessariamente attraverso un impiego nel settore desiderato: stage, lavori estivi, attività durante gli studi e volontariato possono rappresentare un vantaggio concreto.
Anche un'esperienza nella ristorazione o nella vendita permette di dimostrare affidabilità, capacità di lavorare in squadra e attitudine a gestire clienti e situazioni di pressione. Chi segue un apprendistato parte invece con un vantaggio, avendo già maturato esperienza pratica durante la formazione in azienda.
Più laureati, meno opportunità
Il problema, insiste l'economista, non riguarda tanto la qualità delle candidature quanto lo squilibrio tra domanda e offerta. In alcuni ambiti il numero di persone qualificate è cresciuto sensibilmente: in informatica, per esempio, i laureati con master universitario sono quasi triplicati dal 2015.
Per aumentare le possibilità di assunzione, Chuard-Keller suggerisce ai giovani di mostrare flessibilità nella scelta del settore, della regione e della funzione iniziale. Anche le aziende, dal canto loro, hanno interesse a favorire l'ingresso delle nuove generazioni nel mercato del lavoro.
I posti di apprendistato, i programmi di inserimento per neolaureati e le opportunità di stage restano strumenti importanti per facilitare il passaggio dalla formazione alla vita professionale.