UBS si prepara a perdere la battaglia sul capitale proprio
A lanciare l'indiscrezione è l'agenzia Reuters. L'istituto considera ridotti i margini per poter frenare il progetto del Consiglio federale
ZURIGO - UBS si starebbe preparando all'eventualità di non riuscire a fermare il progetto del Consiglio federale volto a inasprire i requisiti patrimoniali delle grandi banche.
Secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, che cita tre persone a conoscenza del dossier, il gruppo guidato da Sergio Ermotti ritiene ormai ridotti i margini di manovra, pur continuando a cercare concessioni da parte delle autorità. Parallelamente, l'istituto starebbe valutando diverse opzioni strategiche.
Stando alle fonti interpellate dall'agenzia, UBS presenterà le proprie riflessioni all'inizio di febbraio, in occasione della pubblicazione dei risultati annuali. Nel frattempo, il management si sta preparando a operare nel quadro delle nuove disposizioni patrimoniali. Tra le alternative allo studio figurerebbe anche la possibilità che i maggiori requisiti di capitale rendano conveniente un trasferimento fuori dalla Svizzera. Negli Stati Uniti, inoltre, UBS avrebbe già individuato potenziali obiettivi per acquisizioni di dimensioni piccole e medie.
Intanto, il fondo svedese Cevian, uno dei principali azionisti della banca, ha ridotto la propria partecipazione. Nel terzo trimestre l'investitore attivista ha ceduto il 26% delle azioni detenute, scendendo a 35,5 milioni di titoli alla fine di settembre, secondo una comunicazione depositata oggi alla Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità americana di controllo dei mercati finanziari. Contattato da Reuters, Cevian ha spiegato la vendita con un riequilibrio del portafoglio e la necessità di liberare risorse per finanziare nuovi investimenti. UBS rimane comunque una delle partecipazioni più importanti del fondo.
Alla borsa di Zurigo oggi pomeriggio l'azione UBS perde circa il 2%. Dall'inizio del 2026 il titolo ha comunque guadagnato il 4% e ancora migliori sono le performance sull'arco di 12 mesi (+29%) e cinque anni (+144%).