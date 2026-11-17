Stando alle fonti interpellate dall'agenzia, UBS presenterà le proprie riflessioni all'inizio di febbraio, in occasione della pubblicazione dei risultati annuali. Nel frattempo, il management si sta preparando a operare nel quadro delle nuove disposizioni patrimoniali. Tra le alternative allo studio figurerebbe anche la possibilità che i maggiori requisiti di capitale rendano conveniente un trasferimento fuori dalla Svizzera. Negli Stati Uniti, inoltre, UBS avrebbe già individuato potenziali obiettivi per acquisizioni di dimensioni piccole e medie.

Intanto, il fondo svedese Cevian, uno dei principali azionisti della banca, ha ridotto la propria partecipazione. Nel terzo trimestre l'investitore attivista ha ceduto il 26% delle azioni detenute, scendendo a 35,5 milioni di titoli alla fine di settembre, secondo una comunicazione depositata oggi alla Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità americana di controllo dei mercati finanziari. Contattato da Reuters, Cevian ha spiegato la vendita con un riequilibrio del portafoglio e la necessità di liberare risorse per finanziare nuovi investimenti. UBS rimane comunque una delle partecipazioni più importanti del fondo.