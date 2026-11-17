Ferito alla testa, la vita di un 32enne è in pericolo
Ancora tutti da chiarire i dettagli dell'episodio avvenuto domenica notte a Emmenbrücke
EMMEN - La vita di un uomo di 32 anni è in pericolo, dopo che la polizia lo ha trovato ferito nella notte su domenica a Emmenbrücke, frazione del comune lucernese di Emmen. Presentava ferite alla testa e al momento non è chiaro come se le sia procurate.
Domenica 15 novembre alla polizia è giunta una segnalazione relativa a un cliente che si comportava in modo anomalo in un esercizio pubblico della Rüeggisingerstrasse, a Emmenbrücke. Sul posto gli agenti hanno trovato il 32enne, che riportava appunto ferite al capo. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove nel frattempo le sue condizioni sono diventate critiche.
Gli inquirenti cercano in particolare persone che tra la mezzanotte e l'01.30 si trovavano nella zona Gersag / Rüeggisingen / Mooshüsli e che possano aver notato qualcosa di sospetto. Le segnalazioni possono essere fatte al numero di telefono 041 248 81 17.