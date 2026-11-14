GIORNICO
Fiamme vicino alla stazione
Pompieri in azione questa sera, poco prima delle 19, per del fogliame che ha preso fuoco. Sconosciuta per ora la causa del rogo
FVR / M. Franjo
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Pompieri in azione questa sera, poco prima delle 19, per del fogliame che ha preso fuoco. Sconosciuta per ora la causa del rogo
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Pompieri in azione questa sera, poco prima delle 19, per del fogliame che ha preso fuoco. Sconosciuta per ora la causa del rogo
GIORNICO - Fogliame in fiamme sabato sera vicino alla stazione FFS di Giornico.
L'incendio è divampato poco prima delle 19. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i Pompieri del Centro di Soccorso cantonale di Biasca che hanno rapidamente avuto la meglio sul rogo.
Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell'incendio non sono al momento note.
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