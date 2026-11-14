Fiamme vicino alla stazione

L'incendio è divampato poco prima delle 19. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie a lato della strada. Sul posto sono intervenuti i Pompieri del Centro di Soccorso cantonale di Biasca che hanno rapidamente avuto la meglio sul rogo.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause dell'incendio non sono al momento note.