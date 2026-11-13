Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
Ecco dove troverete i radar sulle strade ticinesi nella settimana che va da lunedì 16 novembre fino a domenica 22 novembre.
BELLINZONA - Settimana che finisce, lista dei radar che fa capolino nell'inbox della redazione.
Qui di seguito, come ogni buon venerdì che si rispetti, le località ticinesi interessate dai controlli di velocità mobili e semi-stazionari delle polizie comunali e della Cantonale.
Questa è valida a partire da lunedì 16 novembre fino a domenica 22 novembre.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizie comunali
• Gnosca
• Claro
• Castione
• Bellinzona
• Arbedo
• Giubiasco
• Sant’Antonino
• Cadenazzo
• Gorduno
Distretto di Locarno
Polizia cantonale
• San Nazzaro
Polizie comunali
• Locarno
• Riazzino
Distretto di Lugano
Polizia cantonale
• Rivera
• Comano
• Barbengo
• Pambio-Noranco
Polizie comunali
• Pambio-Noranco
• Davesco-Soragno
• Vico Morcote
• Grancia
• Montagnola
• Origlio
• Massagno
• Caslano
• Curio
• Madonna del Piano
• Lugano
• Molino Nuovo
• Agno
• Bioggio
• Cadro
• Cassarate
• Melide
• Bironico
• Taverne
• Lamone
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
• Chiasso
• Coldrerio
Controlli della velocità semi-stazionari
• Bellinzona
• Cugnasco
• Serocca d’Agno
• Viganello