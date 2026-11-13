Guardi lo spettacolo, e la bibita è compresa nel prezzo

La collaborazione, spiegano i promotori, nasce dalla volontà condivisa di rendere ancora più piacevole l'esperienza degli spettatori e valorizza il legame con il territorio e il sostegno alla vita culturale della regione da parte di un'azienda ticinese.

«Al LAC il pubblico è ospite, prima ancora che spettatore. La qualità della proposta artistica è il cuore della nostra identità, ma vogliamo distinguerci anche attraverso l'eccellenza dei servizi e dell'accoglienza», afferma Gregory Birth, direttore esecutivo del LAC. «Per questo dedichiamo grande attenzione al miglioramento continuo dell'esperienza dei nostri spettatori. Dopo aver introdotto la gratuità del guardaroba e diversi miglioramenti nelle modalità di fruizione dell'autosilo, siamo particolarmente felici di compiere un ulteriore passo con questo nuovo servizio».