Guardi lo spettacolo, e la bibita è compresa nel prezzo
Parte sabato il nuovo servizio del LAC: per ora c'è l'acqua, poi l'offerta verrà allargata ad altre bevande analcoliche
LUGANO - Dal 14 novembre, in occasione del cine-concerto "Blade Runner", il LAC Lugano Arte e Cultura introduce un nuovo servizio permanente: durante gli intervalli degli spettacoli e dei concerti che prevedono una pausa, il pubblico potrà ricevere gratuitamente una bevanda analcolica, inclusa nel prezzo del biglietto.
Il servizio nasce da una nuova partnership con Tamaro Drinks SA, azienda familiare ticinese produttrice di acqua minerale e bevande, e prende avvio con la distribuzione di acqua minerale naturale e frizzante San Clemente, con la possibilità di ampliare progressivamente l'offerta ad altre bevande analcoliche. L'acqua, che proviene dall'omonima sorgente sulle pendici del Monte Tamaro, sarà a disposizione in due punti dedicati allestiti nella Hall del LAC.
La collaborazione, spiegano i promotori, nasce dalla volontà condivisa di rendere ancora più piacevole l'esperienza degli spettatori e valorizza il legame con il territorio e il sostegno alla vita culturale della regione da parte di un'azienda ticinese.
«Al LAC il pubblico è ospite, prima ancora che spettatore. La qualità della proposta artistica è il cuore della nostra identità, ma vogliamo distinguerci anche attraverso l'eccellenza dei servizi e dell'accoglienza», afferma Gregory Birth, direttore esecutivo del LAC. «Per questo dedichiamo grande attenzione al miglioramento continuo dell'esperienza dei nostri spettatori. Dopo aver introdotto la gratuità del guardaroba e diversi miglioramenti nelle modalità di fruizione dell'autosilo, siamo particolarmente felici di compiere un ulteriore passo con questo nuovo servizio».
Una soddisfazione, aggiunge Birth, «ancora maggiore» perché l'iniziativa si realizza «insieme a San Clemente, un'eccellenza del nostro territorio con cui condividiamo l'attenzione alla qualità e al cliente». Il percorso, conclude il direttore esecutivo, «proseguirà con diverse novità che presenteremo nei prossimi mesi».