Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano

Sotto la guida del presidente della CDPE Christophe Darbellay, il comitato e l’assemblea hanno affrontato diversi temi legati all’evoluzione del sistema educativo svizzero. Al centro dei lavori anche gli Scenari 2026-2035 del sistema formativo, elaborati dalla Confederazione, che delineano le possibili evoluzioni del numero di allieve e allievi, studentesse e studenti e docenti nei prossimi dieci anni.