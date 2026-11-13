Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano
Durante l’incontro sono stati discussi gli scenari futuri dell’istruzione e le strategie per adattarsi ai cambiamenti della popolazione studentesca.
Durante l’incontro sono stati discussi gli scenari futuri dell’istruzione e le strategie per adattarsi ai cambiamenti della popolazione studentesca.
LUGANO - Il Ticino ha accolto giovedì 12 e venerdì 13 novembre le direttrici e i direttori dei Dipartimenti dell’educazione pubblica dei 26 Cantoni, riuniti a Lugano per la conferenza annuale della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
Sotto la guida del presidente della CDPE Christophe Darbellay, il comitato e l’assemblea hanno affrontato diversi temi legati all’evoluzione del sistema educativo svizzero. Al centro dei lavori anche gli Scenari 2026-2035 del sistema formativo, elaborati dalla Confederazione, che delineano le possibili evoluzioni del numero di allieve e allievi, studentesse e studenti e docenti nei prossimi dieci anni.
Le prospettive riguardano da vicino anche il Ticino, confrontato con cambiamenti demografici destinati a incidere sulla pianificazione e sull’organizzazione del sistema scolastico cantonale.
Ad accogliere i rappresentanti degli altri Cantoni è stata la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e membro del Comitato della CDPE.
A margine dei lavori, le partecipanti e i partecipanti hanno visitato in anteprima al MASI di Lugano la mostra RE-IMAGININGS. Mai-Thu Perret e Una Szeemann. La delegazione ha inoltre conosciuto il Canvetto Luganese della Fondazione Diamante, una realtà che affianca all’attività di ristorazione la formazione e l’inserimento professionale di persone che beneficiano di un accompagnamento socioeducativo.