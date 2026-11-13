LOCARNO
Moon+Stars: ci saranno anche gli UB40 (e apriranno ai Simply Red)
Le leggende del reggae britannico saranno sul palco di Piazza Grande il prossimo 19 luglio. La prevendita è già aperta.
Imago/MediaPunch
Fonte Moon+Stars
Moon+Stars: ci saranno anche gli UB40 (e apriranno ai Simply Red)
Le leggende del reggae britannico saranno sul palco di Piazza Grande il prossimo 19 luglio. La prevendita è già aperta.
LOCARNO - «Due band britanniche e un lunedì che sa d'estate», con queste parole l'organizzazione di Moon+Stars svela la band di apertura per la serata del 19 luglio, che porterà in piazza grande i Simply Red. Tra l'altro uno dei primi nomi annunciati per l'edizione 2027.
Si tratta di una band altrettanto storica, ovvero gli UB40. Il gruppo reggae di Birmingham, fenomeno da 100 milioni di copie, porterà le sue (numerosissime) hit in levare sul palco di Piazza Grande nell'ambito del suo Unstoppable World Tour.
Per info e biglietti, rimandiamo al sito ufficiale di Moon+Stars
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO