Moon+Stars, c'è già il primo nome: Simply Red
La storica band britannica ha annunciato il tour estivo 2027 e, tra le varie date, c'è quella di Locarno
LOCARNO - Mancano circa 10 mesi al via dell'edizione 2027 di Moon+Stars, ma si sa già il nome della prima band che salirà sul palco di Piazza Grande la prossima estate.
I Simply Red hanno infatti annunciato le date del Summer Funk '27 Tour e, tra queste, fa bella mostra di sé l'annuncio della loro partecipazione alla kermesse locarnese, prevista per lunedì 19 luglio.
Per Mick Hucknall e compagni sarà la prima volta al festival sulle rive del Verbano. Il concerto di Locarno arriverà quasi nella parte conclusiva di un'intensa tournée in giro per l'Europa, che prenderà il via il 16 giugno 2027 da Lisbona, in Portogallo, e si concluderà il 30 luglio in Italia, a Lucca. Qualche giorno di pausa, e poi la storica band, capace di vendere oltre 55 milioni di dischi in 40 anni di carriera, s'imbarcherà in un tour britannico che la vedrà impegnata per quasi tutto il mese di agosto.
La prevendita del concerto locarnese dei Simply Red non è ancora attiva. Per informazioni consultate il sito ufficiale di Moon+Stars.