Moon+Stars, c'è già il primo nome: Simply Red

Per Mick Hucknall e compagni sarà la prima volta al festival sulle rive del Verbano. Il concerto di Locarno arriverà quasi nella parte conclusiva di un'intensa tournée in giro per l'Europa, che prenderà il via il 16 giugno 2027 da Lisbona, in Portogallo, e si concluderà il 30 luglio in Italia, a Lucca. Qualche giorno di pausa, e poi la storica band, capace di vendere oltre 55 milioni di dischi in 40 anni di carriera, s'imbarcherà in un tour britannico che la vedrà impegnata per quasi tutto il mese di agosto.

La prevendita del concerto locarnese dei Simply Red non è ancora attiva. Per informazioni consultate il sito ufficiale di Moon+Stars.