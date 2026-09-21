Premi di cassa malati, il PLR: «Intervenire sui costi della sanità»

Un altro capitolo riguarda EFAS, il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie. Il PLRT chiede una strategia cantonale di preparazione e attuazione della riforma che non si concentri soltanto sulle conseguenze finanziarie e organizzative per il Cantone, ma punti anche a favorire, quando clinicamente appropriato, il passaggio delle prestazioni dal settore stazionario a quello ambulatoriale, migliorando il coordinamento e l'efficienza dell'offerta.

La mozione propone infine un confronto strutturato almeno annuale con i principali attori della sanità ticinese, incaricato di formulare e rendere pubbliche proposte concrete per migliorare l'efficienza e contenere la crescita della spesa. Le misure dovrebbero essere distinte tra quelle realizzabili a livello cantonale e quelle di competenza federale.