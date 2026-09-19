Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole

«Mi mancano le parole»

Il post contiene una foto del Konkordiaplatz, presso il Grosser Aletschgletscher, scattata dal geografo e glaciologo Andreas Linsbauer. Nell’immagine si vede un uomo accanto a un’asta di misurazione molto lunga, che lo sovrasta nettamente. L’asta mostra quanto ghiaccio sia andato perso in quel punto di misurazione nell’estate del 2026. «Uno strato di ghiaccio spesso quasi sei metri è scomparso», scrive Huss. E questo «nel mezzo del più grande ghiacciaio delle Alpi». Un dato difficile da comprendere persino per i glaciologi. «Mi mancano le parole».

Niente nevicate estive

È vero che in estate la copertura glaciale diminuisce sempre, ma non nella misura visibile nella foto. Normalmente, nel pieno dell’estate i ghiacciai perdono «al giorno tra cinque e dieci centimetri di ghiaccio», ha spiegato Huss a luglio alla NZZ. Quest’anno, però, sono mancate le nevicate estive in montagna. «Dalla metà di maggio nelle Alpi non ha più nevicato». Nel 2025, secondo l’esperto, era andata diversamente: a luglio era caduta più volte un po’ di neve fresca. Queste nevicate sono importanti «perché possono fermare completamente la fusione per alcuni giorni».