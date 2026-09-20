Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
Chi paga online o in cassa con carta non beneficia più di questa cortesia. Il discount, in questo modo, arriva a risparmiare oltre un milione di franchi.
ZURIGO - Il discount tedesco Lidl ha abolito l'arrotondamento degli importi degli acquisti in Svizzera, lo riferisce il oggi la SonntagsBlick.
Finora valeva questa regola: se l'importo finale non terminava con un cinque o uno zero, veniva arrotondato per difetto. Così, ad esempio, un conto di 43,53 franchi scendeva a 43,50 franchi. Ebbene, questa agevolazione ora non esiste più.
Il sistema però sarebbe in vigore già da diversi mesi e per la precisione indicativamente dalla primavera di quest'anno, si legge ancora sul domenicale. Chi oggi fa acquisti per 43,53 franchi paga esattamente 43,53 franchi online o con carta.
L'arrodotondamento verso il basso continua però a essere in vigore per i pagamenti in contanti, mentre l'arrotondamento per eccesso «non è mai consentito».
Lidl dichiara alla SonntagsBlick che la nuova prassi corrisponde allo «standard di mercato odierno». Inoltre, garantirebbe maggiore trasparenza, perché si paga «al centesimo esatto il controvalore degli articoli» acquistati.
Per il discount, in ogni caso, si tratta anche di un buon affare: come dichiarato già nel 2020, con l'arrotondamento avrebbe regalato alla clientela oltre un milione di franchi.
Aldi, invece, ha già abolito questa pratica già dall'autunno dello scorso anno.