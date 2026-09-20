La Svizzera ridurrà il numero dei Paesi aiutati a partire dal 2029

Interpellato da Keystone-ATS, un portavoce del DFAE conferma che la direzione della DSC ha elaborato un primo orientamento per attuare la decisione presa dal Consiglio federale lo scorso 24 giugno. Il dipartimento precisa tuttavia che i Paesi prioritari considerati sono 21, e non 20 come indicato dal domenicale.

La DSC prevede inoltre di mantenere il suo impegno in sei contesti umanitari caratterizzati da crisi prolungate, al di fuori dei Paesi prioritari. Intende ora concentrare i suoi programmi nazionali principalmente sui Paesi a basso reddito. È quindi previsto un ritiro da diversi Paesi a reddito medio, secondo la classificazione della Banca mondiale.