Svizzera

Caritas festeggia 125 anni e chiede più coraggio politico

I progressi nella lotta contro la povertà a livello mondiale stanno rallentando. Secondo Caritas Svizzera, 1,1 miliardi di persone sono colpite nel mondo. Fattori quali la crisi climatica, le guerre e le crescenti disuguaglianze aggravano ulteriormente la situazione.