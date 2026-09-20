Si vota in nove Cantoni: dalla contraccezione al taglio alle imposte

BASILEA CAMPAGNA - I cittadini di Basilea Campagna voteranno sulla legge relativa alla compensazione dei plusvalori derivanti dalla pianificazione territoriale, dopo che il Tribunale federale ha giudicato non conforme parte della normativa vigente. Al voto saranno sottoposti un'iniziativa dell'Associazione dei proprietari fondiari (HEV) e un controprogetto del Gran Consiglio. L'HEV propone di mantenere i contributi a un livello il più basso possibile, destinandone una quota maggiore ai Comuni e imponendo limiti stringenti al loro utilizzo. Il controprogetto - che non è piaciuto alla sinistra poiché ritenuto troppo simile all'iniziativa - prevede invece contributi leggermente più elevati.

BASILEA CITTÀ - A Basilea Città si voterà sull'iniziativa "anti-caos" lanciata dall'UDC con la quale si chiede che chi partecipa a manifestazioni non autorizzate risponda dei costi di polizia e dei danni causati. Lo stesso dovrebbe valere per chi, durante manifestazioni autorizzate, ricorre alla violenza o disturba illegalmente altri raduni. L'iniziativa popolare domanda inoltre al Governo un "piano efficace" per ridurre il numero di manifestazioni non autorizzate. Le autorità hanno chiesto di respingere la proposta, ritenendola problematica per la libertà di riunione e di espressione e difficilmente applicabile nella pratica. Una iniziativa simile era già stata lanciata a Zurigo, poi respinta in votazione a favore di un controprogetto la cui attuazione è attualmente bloccata da un ricorso.