Una marcia pro life che ha creato diversi grattacapi alla polizia

La manifestazione "Pro Life" attraverso Oerlikon è stata ancora una volta scortata da un imponente dispiegamento di forze di polizia a causa della contro-manifestazione annunciata da gruppi di sinistra, come ha osservato una giornalista di Keystone-ATS.

Circa 200 contro-manifestanti a volto coperto in bicicletta hanno ritardato l'inizio del corteo autorizzato. Hanno bloccato il percorso, hanno rovesciato dei container sulla strada e hanno acceso petardi. Dopo averli esortati più volte, invano, a liberare la strada, la polizia ha fatto ricorso agli idranti e ai proiettili di gomma, come confermato via nota dalla Cantonale.