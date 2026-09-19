SVIZZERA
Qualcuno ha vinto (esattamente) un milione di franchi al Lotto
A confermarlo è la stessa Swiss Lotto, dopo l'estrazione di questo sabato. I numeri? 4, 8, 10, 15, 35 e 37.
Archivio Ti-Press
Fonte Sda
Qualcuno ha vinto (esattamente) un milione di franchi al Lotto
A confermarlo è la stessa Swiss Lotto, dopo l'estrazione di questo sabato. I numeri? 4, 8, 10, 15, 35 e 37.
BERNA - Swiss Lotto ha incoronato una nuova milionaria o un nuovo milionario nell'estrazione di sabato.
Grazie a un sei, la partecipante o il partecipante vince esattamente un milione di franchi. Solo il numero fortunato mancava.
I numeri estratti sono stati 4, 8, 10, 15, 35 e 37. Il numero fortunato sarebbe stato l'1. Come numero Replay è stato estratto il 7 e come numero Joker il 771265.
Per la prossima estrazione di mercoledì ci sono 28,5 milioni di franchi in palio nel jackpot, come comunicato da Swisslos.
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