Qualcuno ha vinto (esattamente) un milione di franchi al Lotto

I numeri estratti sono stati 4, 8, 10, 15, 35 e 37. Il numero fortunato sarebbe stato l'1. Come numero Replay è stato estratto il 7 e come numero Joker il 771265.

Per la prossima estrazione di mercoledì ci sono 28,5 milioni di franchi in palio nel jackpot, come comunicato da Swisslos.