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Una nuova “onda verde”? Loro ci sperano, e sono in migliaia

Forte mobilitazione questo sabato a Losanna e Ginevra per riattivare il dibattito sul clima, dopo un'estate fuori parametro.
Una nuova “onda verde”? Loro ci sperano, e sono in migliaia
Una nuova “onda verde”? Loro ci sperano, e sono in migliaia
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Fonte Sda, 20 minutes
elaborata da Redazione
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Una nuova “onda verde”? Loro ci sperano, e sono in migliaia
Forte mobilitazione questo sabato a Losanna e Ginevra per riattivare il dibattito sul clima, dopo un'estate fuori parametro.

LOSANNA/GINEVRA - All'insegna dell'estate storicamente calda, sabato a Ginevra e Losanna migliaia di persone sono scese in strada. Hanno protestato contro l'inattività di fronte al riscaldamento climatico.

A Losanna si sono inizialmente radunati circa 6'000 partecipanti secondo una stima dell'agenzia di stampa Keystone-SDA, prima che sempre più persone si unissero e, secondo la polizia, alla fine circa 12'000 persone abbiano manifestato.

Una folla di tutte le etàPersone di tutte le generazioni hanno preso parte alla manifestazione. Anche numerosi bambini erano presenti e portavano i propri cartelli, su cui si leggevano slogan come «Vogliamo giocare, non sudare» oppure «Abbiamo fatto i nostri compiti, fate i vostri per salvare la Terra».

Durante il percorso attraverso il centro città, il corteo si è fermato più volte per ascoltare dei discorsi. In particolare hanno preso la parola persone provenienti da settori colpiti dall'ondata di caldo, come l'istruzione o l'agricoltura.

I relatori e le relatrici hanno inoltre invitato a fare pressione sulle autorità. In questo contesto è stato particolarmente criticato il consigliere federale Albert Rösti, che è stato più volte fischiato. Anche sui cartelli i manifestanti hanno preso di mira il ministro dell'ambiente, ad esempio con frasi come «Rösti nei nostri piatti, non in Consiglio federale».

«Vogliamo speranza»
A Ginevra, secondo gli organizzatori, circa 7000 persone hanno partecipato alla manifestazione, mentre la polizia ha parlato di 3000 partecipanti. Tra gli altri è intervenuta la presidente dei Verdi Lisa Mazzone. Ha criticato «i politici di destra che inizialmente hanno negato e poi respinto l'emergenza climatica». La ginevrina ha invitato a mobilitarsi per le elezioni nazionali del 2027 e oltre.

«I responsabili siedono nelle banche, nelle aziende commerciali, in Parlamento e in Consiglio federale», ha detto. «Vogliamo speranza e vogliamo costruire un futuro sostenibile e giusto».

Questo è solo l'inizio
A convocare le manifestazioni sono state più di cento organizzazioni e partiti. L'estate 2026 deve fungere da shock salutare, hanno sostenuto. I manifestanti hanno chiesto misure di adattamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2.

In diverse città svizzere si terranno manifestazioni simili il 2 ottobre. Secondo gli organizzatori, si tratterà «solo di un inizio». Serve un movimento duraturo affinché il cambiamento climatico diventi la massima priorità politica. Senza un cambio di rotta, le temperature estive potrebbero salire fino a 50 gradi entro il 2050, hanno avvertito.

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