Una nuova “onda verde”? Loro ci sperano, e sono in migliaia

«Vogliamo speranza»

A Ginevra, secondo gli organizzatori, circa 7000 persone hanno partecipato alla manifestazione, mentre la polizia ha parlato di 3000 partecipanti. Tra gli altri è intervenuta la presidente dei Verdi Lisa Mazzone. Ha criticato «i politici di destra che inizialmente hanno negato e poi respinto l'emergenza climatica». La ginevrina ha invitato a mobilitarsi per le elezioni nazionali del 2027 e oltre.