Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena

Il Rapperswil accusa il colpo, ma prova subito a reagire. Pilut va vicinissimo al gol, centrando il palo alla sinistra di Wüthrich. I sangallesi insistono e, complice anche la penalità inflitta a Häfliger, mettono sotto pressione l’Ambrì. Il box leventinese, però, regge e Wüthrich risponde presente. Poi tocca ai biancoblù giocare con l’uomo in più. Bastone alto di Fritz e power play subito letale: Heed spara dalla blu, Joly devia e firma il 3-0.

Sembra il preludio a una serata in discesa. E invece, a due minuti dalla prima sirena, Rask trova il modo di infilare Wüthrich in mischia. Il Rapperswil accorcia, ma l’Ambrì risponde immediatamente. Passa appena un minuto e Heed fa partire un’altra bordata dalla blu, questa volta senza deviazioni. Al primo intervallo è dunque 4-1 Ambrì, con i leventinesi chirurgici nel capitalizzare le occasioni create.