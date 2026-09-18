Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena
Quattro gol nel primo periodo e un 5-1 che sembra chiudere i conti: i sangallesi reagiscono, ma Häfliger con il suo primo sigillo in National League mette fine alla rimonta.
Quattro gol nel primo periodo e un 5-1 che sembra chiudere i conti: i sangallesi reagiscono, ma Häfliger con il suo primo sigillo in National League mette fine alla rimonta.
AMBRÌ - Seguendo alla lettera la massima “squadra che vince non si cambia”, Tapola e il suo staff hanno confermato in toto il lineup che aveva espugnato Ajoie.
E l’Ambrì parte subito a razzo. In appena due minuti e mezzo i biancoblù piazzano un micidiale uno-due e volano sul 2-0. Prima Kodytek, con un polsino chirurgico che toglie le ragnatele dall’incrocio. Trenta secondi più tardi è Borradori a far secco Nyffeler, sfruttando un disco rimbalzato sulla balaustra alle spalle del portiere.
Il Rapperswil accusa il colpo, ma prova subito a reagire. Pilut va vicinissimo al gol, centrando il palo alla sinistra di Wüthrich. I sangallesi insistono e, complice anche la penalità inflitta a Häfliger, mettono sotto pressione l’Ambrì. Il box leventinese, però, regge e Wüthrich risponde presente. Poi tocca ai biancoblù giocare con l’uomo in più. Bastone alto di Fritz e power play subito letale: Heed spara dalla blu, Joly devia e firma il 3-0.
Sembra il preludio a una serata in discesa. E invece, a due minuti dalla prima sirena, Rask trova il modo di infilare Wüthrich in mischia. Il Rapperswil accorcia, ma l’Ambrì risponde immediatamente. Passa appena un minuto e Heed fa partire un’altra bordata dalla blu, questa volta senza deviazioni. Al primo intervallo è dunque 4-1 Ambrì, con i leventinesi chirurgici nel capitalizzare le occasioni create.
Nel secondo periodo il Rapperswil torna all’assalto. Wüthrich tiene in piedi i suoi, ma al quarto minuto arriva una nuova occasione per l’Ambrì: Lammer atterra Lukas Landry in ripartenza e, poco dopo, finisce sulla panchina dei "cattivi" anche Fritz. Nel successivo 5 contro 3 i biancoblù non perdonano. Dopo una lunga pressione, Joly trova il 5-1 con un tiro al volo su perfetto assist di De Luca. Partita chiusa? Macché. L’Ambrì supera indenne due inferiorità numeriche consecutive, poi sembra poter dilagare. Joly centra il palo e, pochi secondi più tardi, arriva il regalo più inatteso: un appoggio di Capaul dal proprio terzo difensivo finisce alle spalle di Wüthrich. Una clamorosa papera del portiere, fino a quel momento impeccabile, riapre incredibilmente la sfida. I biancoblù non si disuniscono, ma il Rapperswil prende coraggio e continua a spingere. A un soffio dalla seconda sirena arriva anche il 5-3 di Jensen, lasciato colpevolmente troppo libero nello slot. Dal 5-1 al 5-3: dopo aver dominato, l’Ambrì si è fatto male praticamente da solo.
Nel terzo periodo, però, i leventinesi ripartono con il piglio giusto. Joly si divora la tripletta tutto solo davanti a Nyffeler, dopo un assist al bacio di Heed, mentre Järventie, autore di un’ottima partita, continua a creare problemi alla difesa sangallese. Il Rapperswil prova a crederci, ma l’Ambrì trova finalmente il colpo del ko. Häfliger, al primo sigillo in National League, sfrutta alla perfezione una ripartenza costruita da Heed, che chiude la serata con ben quattro punti.
Il 6-3 mette la parola fine alla partita e la Montanara risuona sotto le volte della Gottardo Arena. L’Ambrì conquista una vittoria meritata, ma non senza qualche brivido: dopo il 5-1, infatti, i biancoblù hanno rischiato di riaprire una sfida che sembrava ormai ampiamente indirizzata.
AMBRÌ - RAPPERSWIL 6-3 (4-1, 1-2, 1-0)
Reti: 1'55" Kodytek (Muggli, Z. Dotti) 1-0; 2'27" Borradori (Muggli) 2-0; 10'29" Joly (Heed, Järventie 5c4) 3-0; 17'22" Rask (Labanc, Pilut) 3-1; 19'15" Heed (Järventie) 4-1; 25'28" Joly (De Luca, Heed 5c3) 5-1; 33'55" Capaul 5-2; 39'51" Jensen (Fritz) 5-3; 47'14" Häfliger (Heed, De Luca) 6-3.
AMBRÌ - P. Wüthrich; Kreü, Heed; Järventie, Schnarr, De Luca; Pezzullo, D. Wüthrich; Müller, Heim, Joly; Z. Dotti, I. Dotti; Borradori, Kodytek, Muggli; Häfliger; L. Landry, M. Landry, Grassi; Bosson.
RAPPERSWIL - Nyffeler; Larsson, Ustinkov; Jensen, Albrecht, Fritz; Pilut, Maier; Lammer, Dünner, Zangger; Capaul, Dufner; Herzog, Moy, Hofer; Jelovac; Wetter, Rask, Labanc; Graf.
Penalità: Ambrì 5x2'; Rapperswil 5x2'
Note: Gottardo Arena, 6'181 spettatori. Arbitri: Roland Gerber - Sean MacFarlane / Eric Cattaneo - Fabrizio Bachelut