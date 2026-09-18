«Un silenzio insopportabile»

I genitori ricordano inoltre la morte di Matilde Lorenzi e osservano che diverse squadre sono tornate quest'estate ad allenarsi a La Parva. Secondo quanto riferiscono, la barriera contro cui si era schiantato Franzoso non è più presente. La Federazione internazionale di sci (FIS), dopo la tragedia, aveva annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza negli allenamenti, in particolare nelle discipline di velocità.

Marcello e Olga Franzoso criticano infine anche il silenzio degli atleti: «Uno di loro è morto sulla pista dove si allenano tutti, e non hanno la forza di unirsi e chiedere più sicurezza». Per i genitori, a un anno dalla scomparsa del figlio restano quindi aperti gli interrogativi sulle responsabilità e sulla prevenzione di nuovi incidenti.