Lutto NBA, è morto Michael Sweetney

Dopo tre stagioni alla Georgetown University, Sweetney era stato scelto dai Knicks con la nona chiamata assoluta al Draft NBA del 2003. Ha giocato a New York fino al 2005, per poi disputare altre due stagioni con Chicago. In NBA ha totalizzato 233 presenze, 73 delle quali da titolare, con medie di 6,5 punti e 4,5 rimbalzi in 15,5 minuti.

Conclusa l'esperienza nella NBA, Sweetney aveva proseguito la carriera all'estero, giocando tra l'altro in Cina, Porto Rico e Sud America, prima di ritirarsi nel 2017 in Uruguay. Dal 2019 al 2023 aveva poi lavorato come assistente allenatore alla Yeshiva University di New York. Il coach Elliot Steinmetz lo ha ricordato scrivendo che «il mondo ha perso un gigante».