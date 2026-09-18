Lutto NBA, è morto Michael Sweetney
L'ex New York Knicks è morto mercoledì in un ospedale del New Jersey. Aveva solo 43 anni.
NEW YORK - Il mondo del basket piange Michael Sweetney. L'ex giocatore NBA è morto mercoledì all'età di 43 anni al Newark Beth Israel Medical Center, nel New Jersey. A rendere pubblica la notizia giovedì è stata la moglie India. La causa della morte non è ancora nota.
«Conoscere Mike Sweetney significava amarlo», ha scritto la moglie su Facebook, ricordando quanto fossero importanti per lui i figli e definendolo il suo migliore amico da 30 anni e suo marito da quasi 20. Anche i New York Knicks e i Chicago Bulls hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia.
Dopo tre stagioni alla Georgetown University, Sweetney era stato scelto dai Knicks con la nona chiamata assoluta al Draft NBA del 2003. Ha giocato a New York fino al 2005, per poi disputare altre due stagioni con Chicago. In NBA ha totalizzato 233 presenze, 73 delle quali da titolare, con medie di 6,5 punti e 4,5 rimbalzi in 15,5 minuti.
Conclusa l'esperienza nella NBA, Sweetney aveva proseguito la carriera all'estero, giocando tra l'altro in Cina, Porto Rico e Sud America, prima di ritirarsi nel 2017 in Uruguay. Dal 2019 al 2023 aveva poi lavorato come assistente allenatore alla Yeshiva University di New York. Il coach Elliot Steinmetz lo ha ricordato scrivendo che «il mondo ha perso un gigante».
Sweetney aveva inoltre parlato pubblicamente dei propri problemi di salute mentale. Nel 2017 aveva raccontato di aver tentato il suicidio durante la stagione da rookie con i Knicks, dopo la morte del padre e in un periodo segnato dalla depressione e dalla pressione legata alla NBA. In seguito si era impegnato sul tema della salute mentale e della prevenzione del suicidio. Non essendo stata comunicata la causa del decesso, non è possibile stabilire alcun legame tra quelle vicende e la sua morte.