Andermatt e Ambrì ancora unite
Il club leventinese ha annunciato un accordo con Andermatt Swiss Alps AG: l'azienda urana sarà Gold Sponsor fino al 2029.
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta e Andermatt Swiss Alps AG hanno raggiunto un accordo pluriennale che vedrà l’azienda affiancare il club in qualità di Gold Sponsor fino al 2029.
La partnership punta a sviluppare attività congiunte e a raggiungere nuovi gruppi target in Ticino e nella Svizzera centrale, aumentando la presenza delle due realtà nelle rispettive regioni e rafforzando i legami tra i due versanti del Gottardo. L’intesa mette al centro lo sport, il mondo alpino e la valorizzazione delle comunità locali. Andermatt Swiss Alps è impegnata nello sviluppo di Andermatt come destinazione alpina fruibile durante tutto l’anno, integrando hotel, immobili, sport, gastronomia, cultura ed esperienze nella natura.
L’obiettivo dell’azienda è affermare Andermatt tra le principali destinazioni alpine, coniugando autenticità svizzera, qualità, innovazione e sviluppo sostenibile. L’ingresso di Andermatt Swiss Alps tra i Gold Sponsor amplia inoltre la rete di partner dell’HCAP e crea una piattaforma comune per valorizzare la regione del Gottardo, coinvolgendo comunità, tifosi, ospiti e aziende legati allo sport e alla montagna.
«Andermatt e Ambrì-Piotta si trovano su due versanti diversi del Gottardo, ma condividono la stessa identità alpina. I due villaggi dimostrano come da una regione di montagna e da una comunità fortemente legata alle proprie radici possano nascere progetti di rilevanza nazionale. Accompagnare l’Hockey Club Ambrì-Piotta in qualità di Gold Sponsor fino al 2029 rappresenta per noi una scelta all’insegna della continuità, della fiducia e di una visione a lungo termine. Siamo orgogliosi di sostenere un Club che incarna in modo autentico passione, spirito di squadra e senso di appartenenza, rafforzando al contempo il legame tra la Svizzera centrale e il Ticino», dichiara Raphael Krucker, Group Chief Executive Officer di Andermatt Swiss Alps.
Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Ambrì, Davide Mottis: «Sapere di avere Andermatt Swiss Alps al nostro fianco in qualità di Gold Sponsor fino al 2029 ci riempie di grande gioia. Questo accordo pluriennale rappresenta un forte segnale di fiducia nella visione, nei valori e nel percorso di sviluppo del nostro Club. Ringrazio Raphael Krucker e tutto il suo team per aver scelto di accompagnarci. Ci uniscono l’origine alpina, la vicinanza alle nostre comunità e la volontà di sviluppare progetti che rafforzino le nostre regioni, guardando al futuro con ambizione e concretezza».