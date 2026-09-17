Andermatt e Ambrì ancora unite

L’obiettivo dell’azienda è affermare Andermatt tra le principali destinazioni alpine, coniugando autenticità svizzera, qualità, innovazione e sviluppo sostenibile. L’ingresso di Andermatt Swiss Alps tra i Gold Sponsor amplia inoltre la rete di partner dell’HCAP e crea una piattaforma comune per valorizzare la regione del Gottardo, coinvolgendo comunità, tifosi, ospiti e aziende legati allo sport e alla montagna.

«Andermatt e Ambrì-Piotta si trovano su due versanti diversi del Gottardo, ma condividono la stessa identità alpina. I due villaggi dimostrano come da una regione di montagna e da una comunità fortemente legata alle proprie radici possano nascere progetti di rilevanza nazionale. Accompagnare l’Hockey Club Ambrì-Piotta in qualità di Gold Sponsor fino al 2029 rappresenta per noi una scelta all’insegna della continuità, della fiducia e di una visione a lungo termine. Siamo orgogliosi di sostenere un Club che incarna in modo autentico passione, spirito di squadra e senso di appartenenza, rafforzando al contempo il legame tra la Svizzera centrale e il Ticino», dichiara Raphael Krucker, Group Chief Executive Officer di Andermatt Swiss Alps.