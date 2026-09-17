Volti nuovi e conferme: ecco le scelte di Yakin

Rispetto alla rosa che ha disputato il Mondiale in Nord America, non mancano le novità. Come ormai noto, Silvan Widmer e Christian Fassnacht hanno lasciato la Nazionale per fare spazio ai giovani. Diverso il caso di Noah Okafor, che ha deciso di dire «temporaneamente» addio alla Nati finché sulla panchina resterà Murat Yakin. A loro si aggiungono gli infortunati Ruben Vargas, Luca Jaquez e Miro Muheim.