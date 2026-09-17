Volti nuovi e conferme: ecco le scelte di Yakin
Per le quattro sfide di Nations League il CT ha deciso di convocare Boteli, Athekame, Britschgi, Sanches e Bajrami. Venti i giocatori già presenti al Mondiale. Yakin: «Vogliamo tornare in Lega A».
BERNA - Winsley Boteli (Sion), Zachary Athekame (Lione) Sascha Britschgi (Parma), Alvyn Sanches (YB) e Adrian Bajrami (Braga). Sono loro i cinque volti nuovi, peraltro attesi, scelti da Murat Yakin per la Nations League. La Svizzera affronterà quattro partite: Macedonia del Nord, Scozia in trasferta, Slovenia e nuovamente Macedonia del Nord in casa.
Rispetto alla rosa che ha disputato il Mondiale in Nord America, non mancano le novità. Come ormai noto, Silvan Widmer e Christian Fassnacht hanno lasciato la Nazionale per fare spazio ai giovani. Diverso il caso di Noah Okafor, che ha deciso di dire «temporaneamente» addio alla Nati finché sulla panchina resterà Murat Yakin. A loro si aggiungono gli infortunati Ruben Vargas, Luca Jaquez e Miro Muheim.
L'ossatura della squadra resta comunque ben riconoscibile: sono infatti 20 i giocatori presenti tra i convocati che hanno disputato la Coppa del Mondo.
Yakin considera il raduno di 16 giorni, che scatterà lunedì 21 settembre con un campo d'allenamento nel sud della Turchia, una grande opportunità: «Dopo l'ottima Coppa del mondo in Nordamerica, vogliamo disputare con successo anche la Nations League e conquistare la promozione in Lega A. Vogliamo sfruttare nel modo più efficiente possibile questa fase intensa, con quattro partite in tre paesi nell'arco di undici giorni, per creare i migliori presupposti per la promozione». Il CT guarda anche alla possibilità di ampliare le proprie soluzioni: «Dopo alcuni ritiri dalla Nazionale, vogliamo inoltre testare in partite ufficiali qualche giocatore nuovo o finora impiegato poco».
Tra i convocati non figura infine, come ormai noto, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano che ha recentemente cambiato nazionalità sportiva per poter rispondere alla chiamata di Roberto Mancini, CT dell'Italia.
Unser Kader für die ersten vier Spiele der #UEFANationsLeague 🇨🇭❤️🔥— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 17, 2026
Notre sélection pour les quatre premiers matchs de l’UEFA Nations League
I nostri convocati per le prime quattro partite della UEFA Nations League pic.twitter.com/6AcAPpl4kp
Novità anche per la under 21 - Nella giornata di oggi sono state diramate anche le convocazioni per la nazionale under 21. Orfana di Athekame, Britschgi e Boteli, promossi nella "Nati", tra i convocati spicca la presenza di Alessandrro Vogt, Lutfi Dalipi e Loun Srdanovic.
U21: Das Aufgebot für die kommenden Euro-Quali-Spiele 🙌🇨🇭— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 17, 2026
M21: La sélection pour les prochains matchs de qualification à l’Euro
Under 21: I nostri convocati per le prossime partite delle qualificazioni all’Europeo pic.twitter.com/Jl5UXpqsue