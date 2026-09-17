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Due giornate a Pihlström
Questa l'entità della squalifica comminata allo svedese del Lugano dopo il rosso rimediato ieri contro il San Gallo.
SFL
Fonte SFL
Due giornate a Pihlström
Questa l'entità della squalifica comminata allo svedese del Lugano dopo il rosso rimediato ieri contro il San Gallo.
Super League16.09.2026
Lugano
4 - 1
S.Gallo
Terminata
Giornata 4
Fine partita4 - 1
Hannes Delcroix
Uran Bislimi
82'
Damian Kelvin
Yanis Cimignani
82'
Albian Ajeti
77'
74'
Andrin Hunziker
Assist: Colin Kleine-Bekel
4-1
71'
Chima Okoroji
Ahmed Kendouci
Daniel Dos Santos
68'
67'
Diego Besio
Aliou Balde
61'
Enoch Owusu
Joel Ruiz
Uran Bislimi
58'
Albian Ajeti
Beckham Castro
55'
Elias Pihlstrom
Espulsione
47'
Mattia Zanotti
Behruzjon Karimov
46'
46'
Andrin Hunziker
Nevio Scherrer
46'
Betim Fazliji
Lukas Daschner
46'
Hugo Vandermersch
Carlo Boukhalfa
Intervallo
40'
Lukas Daschner
4-0
Behruzjon Karimov
Assist: Lars Lukas Mai
36'
32'
Nevio Scherrer
3-0
Elias Pihlstrom
Assist: Joel Bichsel
28'
Behruzjon Karimov
16'
2-0
Elias Pihlstrom
14'
1-0
Beckham Castro
Assist: Antonios Papadopoulos
4'
Calcio d'inizio
AllenatoreMattia Croci-Torti4-2-3-1
Formazione di partenza
|28
|Felix Gebhard
|2
|Behruzjon Karimov 46'
|17
|Lars Lukas Mai
|6
|Antonios Papadopoulos
|18
|Joel Bichsel
|25
|Uran Bislimi 82'
|8
|Anto Grgic
|24
|Elias Pihlstrom
|27
|Daniel Dos Santos 68'
|21
|Yanis Cimignani 82'
|22
|Beckham Castro 55'
Sostituti
|30
|Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|23
|Gjan Ajdin
|14
|Ahmed Kendouci 68'
|46
|Mattia Zanotti 46'
|4
|Damian Kelvin 82'
|7
|Ezgjan Alioski
|39
|Ahmadou Ndiaye
|3
|Hannes Delcroix 82'
|9
|Albian Ajeti 55'
3-1-4-2
AllenatoreEnrico Maaßen
Formazione di partenza
|Lawrence Ati Zigi
|1
|Colin Kleine-Bekel
|3
|Jozo Stanic
|4
|Chima Okoroji
|36
|46' Lukas Daschner
|10
|61' Joel Ruiz
|74
|Mihailo Pjanovic
|64
|46' Carlo Boukhalfa
|11
|Christian Witzig
|7
|46' Nevio Scherrer
|70
|67' Aliou Balde
|14
Sostituti
|61' Enoch Owusu
|47
|Mostafa Heydari
|68
|46' Hugo Vandermersch
|28
|Tom Gaal
|26
|46' Andrin Hunziker
|9
|46' Betim Fazliji
|23
|67' Diego Besio
|31
|Lukas Watkowiak
|25
LUGANO - Mattia Croci-Torti dovrà fare a meno dello svedese Elias Pihlström nelle prossime due partite di Super League, in trasferta a Losanna e in casa contro il Lucerna.
La Swiss Football League ha infatti comunicato la squalifica del numero 24 bianconero in seguito al cartellino rosso rimediato ieri sera nella sfida contro il San Gallo.
ℹ️ Deux matches contre Pihlström ❌https://t.co/BStWQ9dfCa— Swiss Football League (@News_SFL) September 17, 2026
. . . . . .
ℹ️ Zwei Spielsperren gegen Pihlström ❌https://t.co/7UpOuRb9r6 pic.twitter.com/nQtUHeGNIH
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|8
|22
|7
|1
|0
|23
|7
|16
|2
|Sion
|8
|18
|6
|0
|2
|22
|13
|9
|3
|Young Boys
|8
|16
|4
|4
|0
|28
|16
|12
|4
|Basilea
|8
|13
|4
|1
|3
|16
|14
|2
|5
|Servette
|8
|10
|3
|1
|4
|9
|10
|-1
|6
|S.Gallo
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|18
|-5
|7
|Zurigo
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|19
|-6
|8
|Lucerna
|8
|9
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
|Grasshopper
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|10
|Thun
|8
|7
|2
|1
|5
|13
|22
|-9
|11
|Vaduz
|8
|6
|2
|0
|6
|17
|19
|-2
|12
|FC Lausanne-Sport
|8
|6
|1
|3
|4
|7
|11
|-4
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.09.2026 07:10
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