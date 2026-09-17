Imola chiama, i veri appassionati rispondono: il Minardi Day fa già rumore

Perché ci sono appuntamenti che non sono semplicemente eventi. Sono viaggi nel tempo, emozioni da vivere e motori da ascoltare. Il 19 e 20 settembre l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari torna al centro della scena con la decima edizione dell’Historic Minardi Day.

Dieci anni di passione, memoria e una filosofia che non ha mai avuto bisogno di effetti speciali: non conservare semplicemente la storia delle corse, ma rimetterla in moto.



Nato nel 2016 dalla famiglia Minardi, il Minardi Day è diventato un appuntamento imperdibile per chi considera il motorsport una cultura, non soltanto uno spettacolo. E il decennale promette di essere qualcosa di enorme: oltre 600 vetture e quasi 30 Formula 1 storiche attese sul circuito del Santerno.

