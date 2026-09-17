Klopp ne convoca 44

La prima rosa, composta da 24 elementi, affronterà giovedì prossimo i Paesi Bassi ad Amsterdam e tre giorni più tardi la Grecia ad Augusta. In seguito è previsto un ampio ricambio in vista delle sfide del 1° ottobre a Monaco contro la Serbia e, tre giorni dopo, nuovamente contro la Grecia a Salonicco. Alcuni giocatori del primo gruppo dovrebbero comunque restare anche per la seconda fase del raduno.

Klopp ha precisato che non si tratta di una suddivisione tra una squadra A e una B: giocatori affermati e debuttanti sono presenti in entrambe le liste. Jamal Musiala figura per esempio nella prima, mentre Florian Wirtz nella seconda. Ter Stegen sarà invece il portiere titolare contro i Paesi Bassi: «È in forma, porta con sé l'esperienza necessaria», ha dichiarato il CT.