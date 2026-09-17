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Klopp ne convoca 44

Klopp ne convoca 44
Boris Roessler/dpa
di 20min.ch | Sven Forster
Klopp ne convoca 44
CALCIO: Risultati e classifiche

FRANCOFORTE - Jürgen Klopp comincia la sua avventura alla guida della Germania con una scelta insolita: 44 giocatori convocati, distribuiti in due rose. Il nuovo commissario tecnico, subentrato a Julian Nagelsmann dopo l'eliminazione dal Mondiale contro il Paraguay, ha presentato la sua prima selezione al campus di Francoforte.

Tra i convocati figurano 16 reduci dal Mondiale e diversi rientranti, tra cui Marc-André ter Stegen, Serge Gnabry e Karim Adeyemi. Sono invece 16 i giocatori ancora senza presenze con la nazionale maggiore. «Voglio conoscere il maggior numero possibile di giocatori e avere da loro il maggior numero possibile di impressioni», ha spiegato Klopp, sottolineando di vedere molto potenziale nei nuovi chiamati.

La prima rosa, composta da 24 elementi, affronterà giovedì prossimo i Paesi Bassi ad Amsterdam e tre giorni più tardi la Grecia ad Augusta. In seguito è previsto un ampio ricambio in vista delle sfide del 1° ottobre a Monaco contro la Serbia e, tre giorni dopo, nuovamente contro la Grecia a Salonicco. Alcuni giocatori del primo gruppo dovrebbero comunque restare anche per la seconda fase del raduno.

Klopp ha precisato che non si tratta di una suddivisione tra una squadra A e una B: giocatori affermati e debuttanti sono presenti in entrambe le liste. Jamal Musiala figura per esempio nella prima, mentre Florian Wirtz nella seconda. Ter Stegen sarà invece il portiere titolare contro i Paesi Bassi: «È in forma, porta con sé l'esperienza necessaria», ha dichiarato il CT.

Nonostante la convocazione XXL, restano fuori alcuni nomi noti come Deniz Undav, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Leroy Sané e Maximilian Beier, tutti presenti nella rosa mondiale di Nagelsmann. Dopo il torneo si sono invece ritirati dalla nazionale Manuel Neuer e Antonio Rüdiger. I primi giocatori raggiungeranno il ritrovo domenica sera, mentre lunedì Klopp inizierà il lavoro con il primo gruppo.

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