Ad Ambrì arriva un consulente per i portieri

Mettler vanta una lunga esperienza ai massimi livelli dell’hockey svizzero. A livello di club ha lavorato come allenatore dei portieri per Zugo e Davos, ricoprendo inoltre diversi incarichi con le squadre nazionali svizzere, dalla Nazionale maggiore alla formazione U20.

La collaborazione mira anche a rendere più strutturato il lavoro del reparto portieri attraverso un approccio condiviso tra allenatore e consulente. L’obiettivo è professionalizzare ulteriormente il settore e creare le migliori condizioni possibili per la crescita dei portieri dell’HCAP.