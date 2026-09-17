Ad Ambrì arriva un consulente per i portieri
Peter Mettler entrerà a far parte dello staff tecnico dei biancoblù. In precedenza ha lavorato per Zugo, Davos e Nazionale.
Peter Mettler entrerà a far parte dello staff tecnico dei biancoblù. In precedenza ha lavorato per Zugo, Davos e Nazionale.
AMBRÌ - L’Ambrì ha annunciato l’ingaggio di Peter Mettler, che entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra come Goaltending Consultant. Il suo mandato, a tempo parziale, si estenderà fino al termine della stagione 2026/27.
Con l’arrivo di Mettler, il club rafforza il proprio reparto portieri con esperienza e competenze specifiche. Il nuovo consulente lavorerà a stretto contatto con l’allenatore dei portieri Pauli Jaks, affiancandolo nell’attività quotidiana con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la metodologia di lavoro e la formazione dei portieri biancoblù.
Mettler vanta una lunga esperienza ai massimi livelli dell’hockey svizzero. A livello di club ha lavorato come allenatore dei portieri per Zugo e Davos, ricoprendo inoltre diversi incarichi con le squadre nazionali svizzere, dalla Nazionale maggiore alla formazione U20.
La collaborazione mira anche a rendere più strutturato il lavoro del reparto portieri attraverso un approccio condiviso tra allenatore e consulente. L’obiettivo è professionalizzare ulteriormente il settore e creare le migliori condizioni possibili per la crescita dei portieri dell’HCAP.
L’HCAP è lieto di annunciare l’ingaggio di Peter Mettler, che entra a far parte dello staff tecnico della prima squadra in qualità di Goaltending Consultant fino al termine della stagione 2026/27, con un mandato a tempo parziale.⁰— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) September 17, 2026
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