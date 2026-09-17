Sanches, il militare
Il talentuoso trequartista dell'YB sarà a Macolin, a partire dal prossimo mese.
BERNA - Alvyn Sanches inizierà il prossimo mese la Scuola reclute per sportivi d'élite a Macolin. Secondo quanto riferito dal "Tages-Anzeiger", il giocatore dello Young Boys - impegnato ieri sera nel big match a Lugano - ha scelto di affiancare il servizio militare alla sua attività calcistica.
«Alvyn ci ha contattati, perché desiderava seguire la formazione», ha spiegato al quotidiano svizzero tedesco il direttore sportivo del club Mathieu Beda. Il vodese trascorrerà soltanto l'inizio della settimana a Macolin e, secondo le informazioni di 20 Minuten, non dovrebbe perdere alcuna partita degli Young Boys.
Il 23enne ha iniziato la stagione con tre gol e quattro assist in sette partite di Super League. Sanches è tornato protagonista dopo il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio subito con la nazionale svizzera il 23 marzo 2025.
Il suo non è un caso inedito tra i giocatori dello Young Boys: in passato anche Fabian Rieder, Djibril Sow e Denis Zakaria hanno svolto il servizio a Macolin. Sanches punta ora a proseguire il suo buon momento anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.