Sanches, il militare

Il 23enne ha iniziato la stagione con tre gol e quattro assist in sette partite di Super League. Sanches è tornato protagonista dopo il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio subito con la nazionale svizzera il 23 marzo 2025.

Il suo non è un caso inedito tra i giocatori dello Young Boys: in passato anche Fabian Rieder, Djibril Sow e Denis Zakaria hanno svolto il servizio a Macolin. Sanches punta ora a proseguire il suo buon momento anche in vista delle prossime convocazioni della nazionale.