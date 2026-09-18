Vertical, una ticinese sul tetto del mondo

Il successo conquistato nell'arcipelago spagnolo delle Canarie corona una stagione da protagonista per la specialista delle grandi pendenze, che aggiunge il titolo mondiale all'argento ottenuto ai Mondiali del 2024 e a quello conquistato agli Europei del 2025.

Buone prestazioni anche per i due ticinesi al via tra gli uomini. Fiorillo Camesi, che a maggio aveva conquistato il titolo U23 ai Mondiali giovanili davanti a Palacios, ha chiuso all'undicesimo posto in 39'06''. La vittoria è andata proprio allo spagnolo Palacios, che ha fermato il cronometro a 36'37''. Marco Delorenzi ha invece concluso in 27esima posizione in 42'13'' e tornerà in gara domenica nella prova Sky.