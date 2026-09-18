Vertical, una ticinese sul tetto del mondo
Paola Stampanoni ha vinto l'oro ai campionati di Skyrunning che si stanno svolgendo alle Canarie.
LA GOMERA - Paola Stampanoni è campionessa mondiale di Skyrunning nella specialità Vertical. Sull'isola di La Gomera, la capriaschese, al via tra le pretendenti alle medaglie ma non come favorita numero uno, si è imposta nella prova assoluta con il tempo di 44'34'', al termine di una gara condotta con attenzione e spirito offensivo.
Su un percorso di 4,9 km e 950 metri di dislivello, Stampanoni ha fatto la differenza nel finale, precedendo di appena nove secondi l'olandese Everarda Cornelia Van Dongen. Terzo posto per l'italiana Benedetta Broggi, arrivata al traguardo con un distacco di 47''.
Il successo conquistato nell'arcipelago spagnolo delle Canarie corona una stagione da protagonista per la specialista delle grandi pendenze, che aggiunge il titolo mondiale all'argento ottenuto ai Mondiali del 2024 e a quello conquistato agli Europei del 2025.
Buone prestazioni anche per i due ticinesi al via tra gli uomini. Fiorillo Camesi, che a maggio aveva conquistato il titolo U23 ai Mondiali giovanili davanti a Palacios, ha chiuso all'undicesimo posto in 39'06''. La vittoria è andata proprio allo spagnolo Palacios, che ha fermato il cronometro a 36'37''. Marco Delorenzi ha invece concluso in 27esima posizione in 42'13'' e tornerà in gara domenica nella prova Sky.