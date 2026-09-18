Cristiano Ronaldo, l'immortale

Parlando di Ronaldo venerdì in conferenza stampa, Jesus lo ha definito «un giocatore come gli altri: se rende gioca, se non rende non gioca». «Ha uno status diverso perché la sua carriera è diversa, ha cinque Palloni d'oro. Poi, conta questo per le mie decisioni? No», ha aggiunto.

Tra le poche novità della lista figurano l'attaccante del Borussia Dortmund Fabio Silva e il centrocampista difensivo del Benfica Lisbona Joao Palhinha.