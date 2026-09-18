Cristiano Ronaldo, l'immortale
La superstar portoghese di 41 anni è nella lista di Jorge Jesus per la Nations League.
LISBONA - A 41 anni, Cristiano Ronaldo è stato (ancora) convocato dalla nazionale portoghese per le prime quattro giornate della Nations League. Il cinque volte Pallone d'oro figura così nella prima lista del nuovo selezionatore Jorge Jesus.
Il tecnico portoghese, 71 anni, ha preso il posto dello spagnolo Roberto Martinez dopo il Mondiale 2026. Nella scorsa stagione Jorge Jesus allenava l'Al-Nassr, il club saudita nel quale Ronaldo gioca ancora. Ad agosto CR7 aveva dichiarato che questo sarebbe stato «probabilmente» il suo ultimo anno da calciatore professionista.
Parlando di Ronaldo venerdì in conferenza stampa, Jesus lo ha definito «un giocatore come gli altri: se rende gioca, se non rende non gioca». «Ha uno status diverso perché la sua carriera è diversa, ha cinque Palloni d'oro. Poi, conta questo per le mie decisioni? No», ha aggiunto.
Tra le poche novità della lista figurano l'attaccante del Borussia Dortmund Fabio Silva e il centrocampista difensivo del Benfica Lisbona Joao Palhinha.
Vincitore della Nations League nel 2019 e nel 2025, il Portogallo debutterà nella nuova edizione ospitando il Galles giovedì a Lisbona. Seguiranno le trasferte in Norvegia il 27 settembre e in Danimarca il 1° ottobre, prima della sfida casalinga contro la Norvegia, in programma il 4 ottobre a Porto.
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
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