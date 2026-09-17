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EUROPA LEAGUE

La Juventus si risveglia in Europa

I bianconeri hanno travolto il NEC Nijmegen
La Juventus si risveglia in Europa
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di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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La Juventus si risveglia in Europa
I bianconeri hanno travolto il NEC Nijmegen
Gol e spettacolo nella seconda competizione continentale.
Europa League17.09.2026
Juventus
5 - 0
NEC Nijmegen
CALCIO: Risultati e classifiche

TORINO - Un NEC Nijmegen per lunghi tratti improponibile ha reso facilissima la vita alla Juventus nella prima di Europa League.

In campo a Torino, i bianconeri hanno infatti colto una vittoria larga (5-0) e convincente, riuscendo a trovare contemporaneamente i tre punti e il sorriso per alcuni dei loro uomini più in bilico. Come Kolo Muani, autore di una rete e un assist. O Woltemade, a segno su rigore. Per la Vecchia Signora hanno trovato la via del gol pure Nico Gonzalez, Alajbegovic e Celik.

Un successo comodissimo, all’esordio nella seconda coppa europea, lo hanno centrato pure il Besiktas, che ha travolto 4-1 l’Olympique Marsiglia, il Crystal Palace, che non ha lasciato scampo (4-0) il Lech Poznan, e la Royale Union Saint-Gilloise, andata a imporsi 3-0 in casa del Viktoria Plzen.

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CLASSIFICA
Europa League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Juventus13100505
2Crystal Palace13100404
3Sparta Prague13100413
4Besiktas13100413
5Union St.Gilloise13100303
6Ferencvarosi Budapest13100312
7SL Benfica13100202
8OFI Crete13100202
9Bayer Leverkusen13100202
10AFC Bournemouth13100211
11Lyon13100211
12Torreense13100211
13Olympiacos13100211
14FC Salzburg13100101
15AC Omonia Nicosia13100101
16Sunderland AFC13100101
17Hapoel Beer Sheva11010000
18Rennes11010000
19Sturm Graz11010000
20Dinamo Zagreb11010000
21Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge1000112-1
22Lillestroem1000112-1
23Real Sociedad1000112-1
24Anderlecht1000112-1
25Levski Sofia1000101-1
26Celta Vigo1000101-1
27Az Alkmaar1000101-1
28Celtic1000113-2
29Nk Cm Celje1000102-2
30TSG Hoffenheim1000102-2
31Milan1000102-2
32Marseille1000114-3
33Ararat Armenia1000114-3
34FC Viktoria Plzen1000103-3
35Lech Poznan1000104-4
36NEC Nijmegen1000105-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 18.09.2026 01:10
besiktascalciocrystal palaceeuropa leaguejuventusnec nijmegenunion saint-gilloise
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