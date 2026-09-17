La Juventus si risveglia in Europa
I bianconeri hanno travolto il NEC Nijmegen
Gol e spettacolo nella seconda competizione continentale.
I bianconeri hanno travolto il NEC Nijmegen
Gol e spettacolo nella seconda competizione continentale.
|1
|Kamil Grabara
|15
|Pierre Kalulu
|4
|Federico Gatti
|26
|Jhon Lucumi
|2
|Mehmet Zeki Celik
|29
|Pape Macou Sarr
|12
|Douglas Luiz 61'
|17
|Kerim Alajbegovic 71'
|22
|Weston McKennie 60'
|31
|Nico Gonzalez 61'
|27
|Nick Woltemade 83'
|48
|Destiny Elimoghale
|25
|Guglielmo Vicario
|9
|Randal Kolo Muani 71'
|8
|Teun Koopmeiners 61'
|23
|Carlo Pinsoglio
|43
|Filippo Pagnucco
|41
|Augusto Owusu 83'
|3
|Gleison Bremer Silva Nascimento 60'
|7
|Francisco Conceicao 61'
|Nikolas Polster
|12
|Tobias Storm
|21
|67' Philippe Sandler
|3
|46' Almugera Kabar
|66
|Ayodele Thomas
|77
|32' Clement Bischoff
|99
|Darko Nejasmic
|6
|78' Noe Lebreton
|20
|79' Bryan Linssen
|30
|Tjaronn Chery
|9
|Dusan Tadic
|10
|67' Perr Schuurs
|4
|Freek Entius
|36
|Kaj Sierhuis
|14
|78' Kevin Kers
|34
|32' Dennis Geiger
|18
|Willum Thor Willumsson
|11
|79' Bram Nuytinck
|17
|Yassin Moslih
|42
|46' Jamiro Monteiro
|35
|Joep Geneste
|38
|Gabriel Bras
|73
TORINO - Un NEC Nijmegen per lunghi tratti improponibile ha reso facilissima la vita alla Juventus nella prima di Europa League.
In campo a Torino, i bianconeri hanno infatti colto una vittoria larga (5-0) e convincente, riuscendo a trovare contemporaneamente i tre punti e il sorriso per alcuni dei loro uomini più in bilico. Come Kolo Muani, autore di una rete e un assist. O Woltemade, a segno su rigore. Per la Vecchia Signora hanno trovato la via del gol pure Nico Gonzalez, Alajbegovic e Celik.
Un successo comodissimo, all’esordio nella seconda coppa europea, lo hanno centrato pure il Besiktas, che ha travolto 4-1 l’Olympique Marsiglia, il Crystal Palace, che non ha lasciato scampo (4-0) il Lech Poznan, e la Royale Union Saint-Gilloise, andata a imporsi 3-0 in casa del Viktoria Plzen.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Juventus
|1
|3
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|2
|Crystal Palace
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|Sparta Prague
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|4
|Besiktas
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|Ferencvarosi Budapest
|1
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|7
|SL Benfica
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|8
|OFI Crete
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|9
|Bayer Leverkusen
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|10
|AFC Bournemouth
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|11
|Lyon
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|12
|Torreense
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|13
|Olympiacos
|1
|3
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|14
|FC Salzburg
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|15
|AC Omonia Nicosia
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|16
|Sunderland AFC
|1
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|17
|Hapoel Beer Sheva
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|18
|Rennes
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Sturm Graz
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|20
|Dinamo Zagreb
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|21
|Jagiellonia Bialystok-cercle Brugge
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|22
|Lillestroem
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|23
|Real Sociedad
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|24
|Anderlecht
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|25
|Levski Sofia
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|26
|Celta Vigo
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|27
|Az Alkmaar
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|28
|Celtic
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|29
|Nk Cm Celje
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|30
|TSG Hoffenheim
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|31
|Milan
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|32
|Marseille
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|33
|Ararat Armenia
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|34
|FC Viktoria Plzen
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|35
|Lech Poznan
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|36
|NEC Nijmegen
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|-5