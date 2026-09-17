Lugano-Marques, si continua

Arrivato alle nostre latitudini nell’estate del 2023 dallo Sporting Clube de Portugal, il difensore lusitano ha compiuto un importante percorso di crescita, consolidandosi progressivamente nel calcio professionistico e confermando le qualità che avevano spinto la società ticinese a puntare su di lui. Terzino sinistro mancino, dotato di qualità tecniche e propensione offensiva, Marques ha saputo mettere a disposizione della squadra le proprie caratteristiche, continuando a sviluppare il proprio potenziale nel corso delle stagioni.