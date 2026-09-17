Lugano-Marques, si continua
Lungo rinnovo per il 22enne difensore
Il portoghese è arrivato in Ticino nell'estate 2023.
Lungo rinnovo per il 22enne difensore
Il portoghese è arrivato in Ticino nell'estate 2023.
LUGANO - Il Lugano e Martim Marques continueranno insieme almeno fino al termine della stagione 2028/2029. Questo ha comunicato il club bianconero, che con il rinnovo ha dimostrato di considerare il 22enne portoghese uno dei punti fermi del suo progetto.
Arrivato alle nostre latitudini nell’estate del 2023 dallo Sporting Clube de Portugal, il difensore lusitano ha compiuto un importante percorso di crescita, consolidandosi progressivamente nel calcio professionistico e confermando le qualità che avevano spinto la società ticinese a puntare su di lui. Terzino sinistro mancino, dotato di qualità tecniche e propensione offensiva, Marques ha saputo mettere a disposizione della squadra le proprie caratteristiche, continuando a sviluppare il proprio potenziale nel corso delle stagioni.