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Sion-Zurigo anticipata per motivi di sicurezza
Inizialmente prevista per sabato sera, la partita tra i vallesani e il FCZ si svolgerà alle 18.
Pascal Muller/freshfocus
Sion-Zurigo anticipata per motivi di sicurezza
Inizialmente prevista per sabato sera, la partita tra i vallesani e il FCZ si svolgerà alle 18.
SION - La partita tra Sion e Zurigo, in programma sabato allo stadio Tourbillon, è stata anticipata dalle 20.30 alle 18.00.
La decisione è stata presa dalla Polizia cantonale vallesana e dalla Città di Sion per motivi di sicurezza. Il cambio d'orario è legato «all’assenza di treni speciali organizzati per i tifosi zurighesi e ai rischi per la sicurezza che ne derivano», ha comunicato venerdì l'FC Sion.
Il club vallesano ha inoltre precisato che i biglietti già acquistati resteranno validi.
𝗙𝗖 𝗦𝗶𝗼𝗻 – 𝗙𝗖 𝗭𝘂̈𝗿𝗶𝗰𝗵 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́ 𝗮̀ 𝟭𝟴𝗵𝟬𝟬 ⚠️— FC Sion (@FCSion) September 18, 2026
Le match entre le FC Sion et le FC Zürich, initialement programmé ce samedi à 20h30 au Stade de Tourbillon, débutera à 18h00.
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