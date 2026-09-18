Sion-Zurigo anticipata per motivi di sicurezza

La decisione è stata presa dalla Polizia cantonale vallesana e dalla Città di Sion per motivi di sicurezza. Il cambio d'orario è legato «all’assenza di treni speciali organizzati per i tifosi zurighesi e ai rischi per la sicurezza che ne derivano», ha comunicato venerdì l'FC Sion.

Il club vallesano ha inoltre precisato che i biglietti già acquistati resteranno validi.