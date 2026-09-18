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BRISBANE 2032

Olimpiadi 2032, via libera alle gare nel fiume dei coccodrilli

Il Fitzroy River ospiterà canottaggio e canoa: superata la valutazione tecnica, ma restano da definire le misure per proteggere gli atleti
Olimpiadi 2032, via libera alle gare nel fiume dei coccodrilli
Imago / Carola Frentzen/dpa
di 20min.ch | Benedikt Hollenstein, Deutsche Presse-Agentur
Olimpiadi 2032, via libera alle gare nel fiume dei coccodrilli
Il Fitzroy River ospiterà canottaggio e canoa: superata la valutazione tecnica, ma restano da definire le misure per proteggere gli atleti
SPORT: Risultati e classifiche

BRISBANE - Il Fitzroy River, vicino a Rockhampton nel Queensland australiano, è ufficialmente confermato come sede delle gare di canottaggio, para-canottaggio, canoa sprint e para-canoa dei Giochi del 2032. Il percorso ha superato una valutazione tecnica indipendente, come annunciato dal capo del governo statale David Crisafulli.

La scelta aveva fatto discutere fin dal suo annuncio, nel marzo 2025. Il motivo principale? Nel fiume vivono numerosi coccodrilli d’acqua salata, ma a destare preoccupazione erano anche le forti correnti, le frequenti inondazioni e l'elevata quantità di sedimenti. Oltre 500 tra vogatrici e vogatori, fra i quali l'ex campione olimpico australiano Drew Ginn, avevano chiesto attraverso una lettera aperta di individuare un'altra sede nel sud-est del Queensland.

La valutazione indipendente ha analizzato diversi aspetti, tra cui il letto del fiume, le correnti, i livelli dell'acqua e le condizioni meteorologiche e ambientali. I risultati sono stati esaminati e approvati anche da World Rowing e Paddle Worldwide. Restano però ancora da conoscere nel dettaglio le misure che verranno adottate per proteggere gli atleti dai coccodrilli. Le autorità dispongono già di un piano di gestione che prevede, tra le altre cose, la rimozione mirata degli esemplari di grandi dimensioni e di quelli che mostrano comportamenti pericolosi.

Secondo il governo del Queensland, il Fitzroy River dispone di un tratto di 2,7 chilometri adatto a ospitare un percorso internazionale. La pista di gara sarà lunga 2.000 metri, con otto corsie e gli spazi necessari per partenza e arrivo. Le verifiche hanno inoltre stabilito che non saranno necessari né l'allargamento del fiume né interventi di dragaggio, ha spiegato il vicepremier del Queensland Jarrod Bleijie.

Con la conferma della sede può ora partire la fase di progettazione dettagliata degli impianti. Il sindaco di Rockhampton, Tony Williams, ha accolto con favore la decisione, indicando nella progettazione delle infrastrutture e nell'avvio dei lavori i prossimi passi verso i Giochi del 2032.

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