Olimpiadi 2032, via libera alle gare nel fiume dei coccodrilli

La valutazione indipendente ha analizzato diversi aspetti, tra cui il letto del fiume, le correnti, i livelli dell'acqua e le condizioni meteorologiche e ambientali. I risultati sono stati esaminati e approvati anche da World Rowing e Paddle Worldwide. Restano però ancora da conoscere nel dettaglio le misure che verranno adottate per proteggere gli atleti dai coccodrilli. Le autorità dispongono già di un piano di gestione che prevede, tra le altre cose, la rimozione mirata degli esemplari di grandi dimensioni e di quelli che mostrano comportamenti pericolosi.

Secondo il governo del Queensland, il Fitzroy River dispone di un tratto di 2,7 chilometri adatto a ospitare un percorso internazionale. La pista di gara sarà lunga 2.000 metri, con otto corsie e gli spazi necessari per partenza e arrivo. Le verifiche hanno inoltre stabilito che non saranno necessari né l'allargamento del fiume né interventi di dragaggio, ha spiegato il vicepremier del Queensland Jarrod Bleijie.