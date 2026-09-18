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Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo

I bianconeri crollano in sei minuti nel secondo tempo, rimontano dal 3-0 al 3-2 ma nel finale gli Aviatori chiudono i conti con l’ex Ruotsalainen e Lindroth a porta vuota.
Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
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Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo
I bianconeri crollano in sei minuti nel secondo tempo, rimontano dal 3-0 al 3-2 ma nel finale gli Aviatori chiudono i conti con l’ex Ruotsalainen e Lindroth a porta vuota.
National League18.09.2026
EHC Kloten
5 - 2
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

KLOTEN - Dopo l’importante vittoria all’esordio contro il Ginevra, il Lugano cercava conferme nella prima trasferta stagionale, sul ghiaccio del Kloten. Mitell e il suo staff hanno riproposto praticamente la stessa formazione, con la sola novità di Brian Zanetti al posto di Guebey nel ruolo di settimo difensore.

Il primo tempo è stato intenso ed equilibrato, con entrambe le squadre determinate a imporre il proprio gioco. Le occasioni non sono mancate e, quando gli attaccanti sono riusciti a rendersi pericolosi, ci hanno pensato i due portieri a metterci una pezza. Sugli scudi soprattutto Berra, autore di un paio di interventi di grande livello. Il Kloten, dal canto suo, non ha saputo sfruttare le due superiorità numeriche concesse dai bianconeri. Dopo 20’ di battaglia, dunque, il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0.

Il secondo periodo, però, si apre nel peggiore dei modi per il Lugano. Thürkauf perde un disco sanguinoso, Johansson si invola tutto solo verso Schlegel e lo supera con freddezza, sbloccando la sfida. Il gol manda in tilt i bianconeri, che nel giro di pochi minuti finiscono completamente in confusione.

Il Kloten ne approfitta e colpisce altre due volte: prima con Prassl, poi con Puhakka in power play. In meno di sei minuti gli Aviatori si ritrovano così avanti 3-0. Il Lugano, però, reagisce immediatamente: in superiorità numerica Thomson accorcia le distanze con una bordata al volo e riaccende le speranze ticinesi.

I bianconeri cambiano marcia e acquistano coraggio. Sempre con l’uomo in più arriva anche il 3-2: Thürkauf pesca perfettamente Fazzini nello slot e lo sniper ticinese non sbaglia. Nel giro di pochi minuti il Lugano rimette così in piedi una partita che sembrava ormai compromessa.

Nel terzo periodo, però, arrivano subito due penalità ravvicinate, una per parte, che spezzano il ritmo dei bianconeri. Il Lugano prova a completare la rimonta, ma non trova più le energie e le soluzioni necessarie per mettere davvero sotto pressione il Kloten. Così, ancora una volta in superiorità numerica, gli Aviatori piazzano il colpo del 4-2 al 54’: a firmarlo è l’ex Ruotsalainen, prima che Lindroth chiuda i conti a porta vuota, consegnando al Kloten la prima vittoria stagionale. Dopo il successo all’esordio, il Lugano incassa invece la prima sconfitta del campionato.

KLOTEN - LUGANO 5-2 (0-0, 3-2, 2-0)

Reti: 21'07" Johansson 1-0; 25'40" Prassl (Weibel) 2-0; 27'17" Puhakka (Ruotsalainen, Hügli 5c4) 3-0; 28'17" Thomson (Fazzini, Lycksell 5c4) 3-1; 35'52" Fazzini (Thürkauf, Müller) 3-2; 53'43" Ruotsalainen (Lindroth, Ramel 5c4) 4-2; 57'32" Lindroth (Ruotsalainen) 5-2.

KLOTEN - Berra; Lindroth, Profico; Meyer, Ruotsalainen, Puhakka; Delémont, Johansson; Weibel, Prassl, Liniger; Wolf, Schlumpf; Ramel, J. Henry, Hügli; Hausheer; Derungs, Schäppi, Körbler; R. Meier.

LUGANO - Schlegel; Müller, Alatalo; Canonica Sanford, Fazzini; Dahlström, Aebischer; Lycksell, Thürkauf, Olsson; J. Peltonen Thompson; Innala, Kupari, A. Peltonen; B. Zanetti; Bertaggia, Tanner, M. Zanetti; Morini.

Penalità: Kloten 5x2' Lugano 6x2'

Note: SWISS Arena, 4'792 spettatori. Arbitri: Daniel Piechaczek - Phillip Ströbel / David Obwegeser - Sandro Gurtner

Le altre - Nelle altre partite di serata, gli ZSC Lions sono andati a imporsi in rimonta a Langnau per 4-3. Sotto 2-0 a metà partita in virtù delle segnature di Dahlen e Lehmann, gli zurighesi hanno raggiunto il pareggio con Knak e Berni. Il successivo 3-2 di Mäenalanen è poi stato reso vano dalla doppietta di Baechler. Anche l'Ajoie si è imposto con lo stesso risultato a Ginevra, ma solo ai rigori. Partita folle, con i giurassiani capaci prima di portarsi sullo 0-3 grazie alle segnature di Tanus, Carr e Robin, per poi farsi rimontare nel terzo periodo dalla doppietta di Puljujärvi e dal punto di Karrer. Il Berna, da parte sua, ha vinto per 5-2 in casa contro il Davos. Per gli Orsi sono andati a segno Abols, Baumgartner, Kreis, Mitchell e Rohrbach, mentre i grigionesi hanno risposto con Asplund per il parziale 1-1 e Ryfors per il 4-2. I campioni in carica del Friborgo hanno invece conquistato la loro prima vittoria stagionale, superando in casa il Losanna. Per i padroni di casa sono andati a segno Dorthe, Sörensen, Seiler e Walser, mentre per i vodesi sono finiti sul tabellino Oksanen, che aveva aperto la contesa, e Sansonnenens, autore del momentaneo 2-2.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo2620963
2Ambrì2520954
3EHC Kloten2520954
4Zugo1310505
5Bienne1310422
6Berna2311871
7Lugano2311880
8Friborgo2311660
9Ajoie2311660
10Davos2311660
11Ginevra2102610-4
12SC Rapperswil-Jona Lakers2102610-4
13Langnau200248-4
14Lausanne HC200229-7
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 18.09.2026 23:10
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