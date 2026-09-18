Blackout Lugano: il Kloten ringrazia e cala il pokerissimo

Le altre - Nelle altre partite di serata, gli ZSC Lions sono andati a imporsi in rimonta a Langnau per 4-3. Sotto 2-0 a metà partita in virtù delle segnature di Dahlen e Lehmann, gli zurighesi hanno raggiunto il pareggio con Knak e Berni. Il successivo 3-2 di Mäenalanen è poi stato reso vano dalla doppietta di Baechler. Anche l'Ajoie si è imposto con lo stesso risultato a Ginevra, ma solo ai rigori. Partita folle, con i giurassiani capaci prima di portarsi sullo 0-3 grazie alle segnature di Tanus, Carr e Robin, per poi farsi rimontare nel terzo periodo dalla doppietta di Puljujärvi e dal punto di Karrer. Il Berna, da parte sua, ha vinto per 5-2 in casa contro il Davos. Per gli Orsi sono andati a segno Abols, Baumgartner, Kreis, Mitchell e Rohrbach, mentre i grigionesi hanno risposto con Asplund per il parziale 1-1 e Ryfors per il 4-2. I campioni in carica del Friborgo hanno invece conquistato la loro prima vittoria stagionale, superando in casa il Losanna. Per i padroni di casa sono andati a segno Dorthe, Sörensen, Seiler e Walser, mentre per i vodesi sono finiti sul tabellino Oksanen, che aveva aperto la contesa, e Sansonnenens, autore del momentaneo 2-2.